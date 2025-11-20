Milly Carlucci: “Dedicheremo la sigla alle gemelle Kessler”, poi svela la ballerina per una notte

Nella puntata di Ballando con le stelle di sabato 22 novembre si omaggeranno le gemelle Kessler, scomparse lunedì 17 novembre. Lo ha annunciato Milly Carlucci, in collegamento con La Volta Buona di Caterina Balivo, dove ha rivelato anche alcune anticipazioni del prossimo appuntamento con lo show danzante di Rai1, come chi ricoprirà il ruolo di ballerina per una notte.

Milly Carlucci e l'omaggio alle gemelle Kessler

"La nostra sigla sarà dedicata a loro" spiega la conduttrice, dichiarando che non poteva esserci altra scelta se non questa per omaggiare due icone della televisione italiana, che proprio con il ballo hanno conquistato il pubblico, riproducendo coreografie indimenticabili che rimarranno, per sempre, negli annali del piccolo schermo come racconto in quella tv che ruotava attorno al varietà. Milly Carlucci ha poi aggiunto una specifica ulteriore:

Un dadaumpa con tutti i nostri maestri, per ricordare due interpreti meravigliose che hanno creato uno stile, iconiche, che hanno svecchiato e fatto fare un passo avanti agli italiani.

Ballerina per una notte: Giulia Vecchio, l'altra Milly Carlucci

Non mancano, poi, altre sorprese. Come di consueto, per ogni puntata, si prevede la presenza di un ospite che danzi sulla pista più famosa della tv una sola notte. Stavolta il pubblico di Rai1 assisterà ad un evento più unico che raro: a danzare sarà la stessa Milly Carlucci, ma non sarà sola, al suo fianco ci sarà Giulia Vecchio. L'attrice, che imita la padrona di casa di Ballando con le stelle, sul palco di Tv8 al Gialappa's Show, sabato sera arriverà su Rai1, dove vestita da Milly Carlucci, ballerà in sua compagnia. È arrivato anche l'annuncio su Instagram dell'attrice che ha scritto: "Gerundio del verbo ballare?", scrivendo che sarebbe stata ospite della trasmissione. In collegamento con Caterina Balivo, invece, Carlucci ha scherzato: "Ci mettiamo in gioco e ci facciamo prendere in giro dai nostri amici in giuria".