Elisa ad Affari Tuoi messa all’angolo dal dottore: un lapsus l’ha costretta ad accettare 18mila euro

Serata amara per Elisa dal Lazio, protagonista della puntata del 16 febbraio di Affari Tuoi. La concorrente ha giocato con il pacco numero 2, affiancata dalla madre Carla, iniziando la partita con una sequenza incoraggiante: tra i premi più alti, dopo i primi tiri, a essere eliminato era stato solo quello da 75mila euro. Il Dottore ha chiamato proponendo una prima offerta da 39mila euro, rifiutata senza esitazioni. L’equilibrio si è rotto poco dopo, quando è stato eliminato il pacco da 100mila euro. Alla seconda chiamata, Elisa ha chiesto il cambio: ha lasciato il numero 2 per scegliere il 18. Una decisione che ha sorpreso anche il conduttore Stefano De Martino, che ha sottolineato come fosse raro vedere un concorrente chiedere il cambio invece di un’offerta. Elisa non poteva ancora sapere che proprio quella mossa avrebbe cambiato il corso della sua partita: il pacco numero 2 conteneva infatti i 300mila euro, che lei aveva pescato fin dall’inizio.

Le offerte rifiutate da Elisa ad Affari Tuoi

La partita è proseguita tra alti e bassi. È uscito il pacco da 200mila euro, poi il Dottore ha offerto 25mila euro, rifiutati. Dopo l’ingresso in studio della new entry Martina Miliddi con il “pacco ballerina”, l’offerta è salita a 30mila e poi a 35mila euro, ma Elisa ha continuato a dire no: il suo sogno era vincere una cifra sufficiente per versare un anticipo sull’acquisto di una casa. Un colpo ancora più duro è arrivato con l’eliminazione del pacco da 50mila euro. In gioco restavano 50 euro, 10mila euro, 300mila euro e il pacco nero. Dopo aver eliminato anche i 10mila euro, il Dottore ha proposto 38mila euro. A quel punto Elisa ha deciso di aprire il pacco iniziale, il numero 2, scoprendo che conteneva proprio i 300mila euro, il premio massimo. Una doccia gelata per la concorrente, che aveva avuto la fortuna di pescarlo all’inizio per poi decidere di cambiarlo.

Il lapsus che è costato ad Elisa la partita

Rimasta con due sole possibilità – 50 euro o il pacco nero – Elisa ha commesso un errore fatale. Nel tentativo di trattare, ha chiesto 18mila euro per chiudere la partita. Il Dottore ha accettato immediatamente, mettendola all’angolo: quando è il concorrente a fare una richiesta e questa viene accolta, non si può tornare indietro. De Martino è rimasto esterrefatto, chiedendole perché avesse indicato proprio quella cifra invece di una più alta. Elisa, senza riuscire a spiegare quella richiesta apparentemente illogica, ha parlato di un lapsus: “Avevo davanti a me il pacco numero 18 e, vedendo quel numero, ho chiesto 18mila euro. Ho sbagliato”. Aprendo il pacco 18 ha poi scoperto che conteneva il pacco nero. Unica nota positiva: il pacco nero conteneva solo 75 euro, dettaglio che le ha permesso almeno di tirare un sospiro di sollievo ed evitare un epilogo ancora più amaro.