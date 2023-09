Elio Servo litiga con Tina Cipollari: “Non ti ho querelato perché me lo ha chiesto Maria de Filippi” Elio Servo e Tina Cipollari continuano a litigare a Uomini e Donne. Il Cavaliere dopo aver tentato un approccio, si è trovato con una porta chiusa: “Tu mi hai offeso, io non ti ho querelato solo perché me l’ha chiesto Maria de Filippi”.

A cura di Gaia Martino

Tornano a discutere Tina Cipollari e Elio Servo a Uomini e Donne. Oggi, lunedì 18 settembre 2023, l'opinionista e il Cavaliere del parterre maschile del Trono Over hanno litigato di nuovo dopo il tentativo di Elio di fare pace e lasciarsi alle spalle le liti della scorsa stagione. "Ci sono cose che non dimentico", le parole della Cipollari.

Lo scontro tra Tina Cipollari e Elio Servo

"Volevo mettere un punto, per me è finita quella cosa lì. Da persona per bene mi sono avvicinato per parlare, ho detto "Vuoi ballare?" e abbiamo parlato". Elio Servo a Uomini e Donne ha raccontato di aver tentato un approccio con Tina Cipollari, senza risultati positivi. Così l'opinionista ha spiegato:

Sono grande e intelligente, capisco quando un gesto parte dal cuore o quando si tratta di un gesto a favore delle telecamere. Perché anche questa volta vuoi fa credere che io sia maleducata? Uno che vuole salutarmi mi avrebbe salutato anche nelle scorse puntate. Io stavo al mio posto, stavo parlando con Silvio. Sei passato con quella faccia da…non vado oltre. Voleva salutarmi. Io gli ho risposto no grazie. Ora devo passare io per la cafona, maleducata, che non accetta le scuse.

"Mi hanno insegnato che il saluto non si nega a nessuno" ha continuato Elio, prima che intervenisse Gianni Sperti: "Lei è stata minacciata, ci ricordiamo cosa diventi quando ti arrabbi. Sembri costruito, sembra finto l'approccio. Tu sei questo ma anche quello".

"Non ho querelato Tina Cipollari per Maria"

Durante il litigio, è intervenuta Maria de Filippi per cercare di placare gli animi. Così è spuntato fuori il retroscena che nessuno conosceva: Elio Servo ha confessato di non aver querelato Tina Cipollari perché gliel'ha chiesto Maria de Filippi. "Non ho fatto più la querela per Maria De Filippi. Lei me lo ha chiesto. Sono stato offeso. Non ho mai permesso a nessuno di offendermi così, tu sei una cafona" ha spiegato il Cavaliere.