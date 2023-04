Volano parolacce tra Elio e Tina Cipollari a Uomini e Donne, lui sbotta: “Prenderò provvedimenti” Tina Cipollari si è scontrata con Elio Servo, il Cavaliere con il quale ha già avuto un battibecco la scorsa settimana. Stavolta i toni si sono alzati particolarmente, lui le ha urlato contro: “Con te prenderò i provvedimenti opportuni, ho una dignità e non posso venire qui a essere offeso da te”.

A cura di Gaia Martino

Dopo la sosta per il ponte del 25 aprile, Uomini e Donne ha riaperto le porte ai suoi protagonisti. Nella puntata andata in onda oggi Tina Cipollari ha sbottato nuovamente contro Elio, il Cavaliere che aveva deciso di non uscire più con Paola per la sua "mancanza di sensibilità" in quanto aveva ordinato a cena del burro, cibo al quale lui è allergico. Nell'appuntamento pomeridiano di mercoledì 26 aprile è andato in scena il racconto di Elio e Gemma che si sono scambiati dei messaggi negli ultimi giorni. Poi l'accesissimo scontro con Tina Cipollari.

Lo scontro tra Elio e Tina Cipollari

Elio ha inviato dei messaggi a Gemma, ma vorrebbe un rapporto di amicizia con lei. "Ti ho detto che dovrebbe esserci di più di una semplice amicizia, poi mi hai chiesto perché uscissi con Giuseppe", le parole di Gemma a Elio che ha subito risposto: "Avevo curiosità, volevo sapere la tua storia". "Se mandi delle emoticon, i puntini, Gemma si illude", il commento di Gianni Sperti. "Non credo di aver commesso un reato, era interesse il mio ma non sono stato ambiguo" ha continuato Elio prima che sbottasse Tina Cipollari: "Sapeva esattamente cosa sarebbe accaduto, lui è qui solo per stare al centro dell'attenzione". Il Cavaliere ha smentito più volte di non partecipare al programma solo per visibilità, "L'avrei portata fuori" ha chiarito. Maria De Filippi ha poi chiamato al centro dello studio Paola. Elio le ha chiesto di uscire di nuovo ma prima di ricevere una risposta ha fatto infuriare l'opinionista chiamandola "bella": "Ma chi te la dà questa confidenza? È un malfattore, cretino". "Nessuno può offendere una persona, sei una maleducata. Con te prenderò i provvedimenti opportuni, ho una dignità e non posso venire qui a essere offeso da te. Vai a scuola, sei una maleducata" ha urlato Elio. Il Cavaliere si è infuriato quando l'opinionista gli ha urlato contro di essere uno "stron*o".

"Pagherai per quello che hai detto"

"Ho un'azienda, sono conosciuto in tutta Italia e non ho bisogno di stare qua. I clienti mi hanno mandato dei video, lei mi ha dato del fallito. In Italia si paga per queste cose che tu fai": il Cavaliere ha così continuato a inveire contro l'opinionista minacciandola di agire per vie legali. "Se non sei capace di fare il programma senza dire parolacce torna a scuola, te la sarai rubata la terza elementare" ha concluso. "Pezzo di me*da, sei una me*da di uomo, continui ad offendere una donna. Maria, comincia a chiamare il 113″ ha sbottato la Cipollari prima che intervenissero Gianni Sperti e Gemma Galgani per difenderla. "Non le consento di parlarmi in questo modo" ha urlato Elio prima che l'opinionista abbandonasse lo studio.