Tina Cipollari sbotta contro Elio a Uomini e Donne: “Cafone e morto di fame, mai visto uno così qui” Toni accesi nello studio di Uomini e Donne oggi: Tina Cipollari si è infuriata con il Cavaliere Elio dopo il racconto sulla serata trascorsa con Paola. “Ha ordinato il burro che io non mangio, così ho capito che non ci sarebbe stato un post serata”.

A cura di Gaia Martino

Nella puntata di Uomini e Donne oggi Paola e il Cavaliere Elio hanno raccontato la loro serata trascorsa insieme. Le cose tra i due non sono andate come sperato, un retroscena che riguarda un cibo ordinato dalla Dama ha scatenato dubbi e perplessità all'uomo: "Ha ordinato il burro che io non mangio, così ho capito che non ci sarebbe stato un post serata". Il discorso del Cavaliere ha fatto sbottare Tina Cipollari che tra le urla lo ha accusato di essere "un morto di fame".

Il confronto tra Elio e Paola

Paola al centro dello studio ha raccontato i dettagli della serata trascorsa con Elio. La Dama ha mostrato perplessità quando il Cavaliere, la mattina seguente, non si è presentato per la colazione. Quando Elio ha fatto il suo ingresso ha raccontato le sue sensazioni: "Cena piacevole, ero a cena con una bella donna ed è stata piacevole. Ci sediamo, viene la signora al tavolo e ci chiede se abbiamo allergie, gli dico che non mangio burro e ricotta". Il Cavaliere così ha raccontato la storia sul perché non mangia ricotta, poi ha continuato: "Ha chiesto il panino col burro. Ho trovato una mancanza di sensibilità. Se stiamo qui e dobbiamo conoscerci e deve esserci una frequentazione post cena, se lei mangia il burro mi fa capire che il bacio non potrà esserci". Il Cavaliere ha sostenuto che Paola sia una bella donna, ma "io sto pieno di traumi. Sono chiaro, cerco una persona che non ho mai trovato che non mi faccia pensare ai miei traumi. Faccio finta di essermi dimenticato il portafoglio per vedere il polso di una donna. Per rompere il ghiaccio le ho baciato la mano per una questione di galanteria. Poi le volevo tenere la mano e ha detto no".

La furia di Tina Cipollari

Tina Cipollari non ha apprezzato il discorso dell'uomo così ha sbottato: "Ma chi sei? Ma che cafone che sei. Se c'è una cosa che detesto sono le persone come te che vengono a fare i seri, ma chi sei? Non basta una giacca e una cravatta. Magari sei un fallito, senza un euro in tasca, morto di fame. Secondo te una donna si deve fare tutti questi pensieri? Sei uno degli uomini più antipatici avuti e visti qui".

Gianni Sperti, dal canto suo, ha creduto al Cavaliere sostenendo che abbia ragione: "Io non amo l'aglio, se sto a cena con uno che mangia aglio mi dà l'input. Se non mi dà la mano è un altro input. Così fai la somma di tutte le cose. Poi ha il trauma della ricotta, è una cosa terribile che veniva picchiato".