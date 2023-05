Elio Servo a Tina Cipollari: “Mangia, così diventi ancora più grassa”, lei minaccia di picchiarlo Caos nello studio di Uomini e Donne. Nuovo scontro tra Elio Servo e Tina Cipollari, con il primo che ha insultato l’opinionista: “Mangia ancora, così diventi ancora più grassa”. L’opinionista minaccia di rispondere al body shaming con uno schiaffo.

A cura di Stefania Rocco

Nuovo scontro a Uomini e Donne tra Elio Servo e Tina Cipollari. Il cavaliere, ex fiamma di Gemma Galgani (ma l’uomo precisa di non avere mai corrisposto i sentimenti della dama), ha fatto body sharing contro l’opinionista che, per fargli dispetto considerando l’allergia dell’uomo, aveva mangiato del pane con burro e ricotta. Elio, infastidito, ha commentato così la performance di Cipollari: “Mangia il burro, così diventi ancora più grassa”. Ma le parole pronunciate in dialetto napoletano sembrerebbero non avere raggiunto Tina che, infatti, sulle prime non ha risposto. Quando però Elio ha minacciato ancora di denunciarla (dopo avere dato dello “scemo” a Gianni Sperti), l’opinionista ha perso le staffe e ha minacciato di schiaffeggiarlo.

L’intervento di Maria De Filippi

In un momento preciso della puntata, Maria De Filippi è stata costretta a intervenire per evitare uno scontro fisico tra Elio e Tina. La conduttrice del dating show di Canale5 ha lasciato la consueta posizione sui gradini per togliere il vassoio sul quale erano riposti il burro e la ricotta. Temeva infatti che Tina potesse passare ai fatti e lanciare gli alimenti contro il contendente senza tenere conto della sua allergia.

Finisce Uomini e Donne, Elio Servo tornerà in trasmissione?

Con la puntata di Uomini e Donne di venerdì 12 maggio, si interrompe questa stagione del dating show di Canale. A partire da lunedì 15 andrà in onda Uomini e Donne Story, format che riproporrà alcune delle vicende più rappresentative di entrambi i troni, quello classico e quello over. Uomini e Donne Story racconterà il meglio dell’edizione 2022/2023 e andrà in onda fino a fine mese, garantendo la programmazione prevista fino alla fine del mese da palinsesto. La versione speciale di U&D non andrà in onda al solito orario. Sarà trasmessa dalle 15.35 alle 16.52.