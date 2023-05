Gemma Galgani: “Elio Servo mi ha accarezzato le cosce dal ginocchio in su, ero in difficoltà” Nuovo scontro a Uomini e Donne tra Gemma Galgani ed Elio Servo. La dama ha accusato il cavaliere di avere avuto un approccio eccessivamente fisico nei suoi confronti, tanto da metterla in difficoltà. L’uomo ha negato: “Avevi bevuto”.

A cura di Stefania Rocco

Nuovo scontro a Uomini e Donne tra Elio Servo e Gemma Galgani. A qualche settimana dal momento in cui il cavaliere ha deciso di chiudere la sua conoscenza con Gemma – conoscenza che sarebbe stata frutto di un fraintendimento, almeno stando alla versione di Elio – i due sono tornati a confrontarsi al centro dello studio. Reduce dalle liti con Tina Cipollari, Elio si è scontrato con Gemma che lo ha accusato di volere sfruttare la popolarità del programma per diventare famoso a sua volta.

Gemma Galgani a Elio Servo: “Perché sei a Uomini e Donne?”

“Non mi volevi perché sono anziana ma hai messo le mie foto sul tuo profilo Whatsapp. Erano foto private, non le potevi pubblicare. Tu fai quello che ti pare con la storia che non capisci. Pretendi si passi sempre sopra a quello che fai. Ma tu perché sei qui?”, gli ha chiesto Galgani, sottintendendo che l’uomo fosse interessato alle telecamere più che a trovare una compagna. “Perché ero venuto a cercare una donna, poi tu hai voluto darmi il tuo numero di telefono. Siamo usciti insieme una sola sera, per due ore, e dopo ho voluto precisare che non era possibilità che nascesse alcun sentimento?”, ha replicato il cavaliere, convinto di essere nel giusto.

Le accuse di Gemma Galgani, Elio Servo: “Colpa di quello che hai bevuto”

“E allora come mai la tua mano scivolava sulla mia gamba?”, l’ha rintuzzato ancora Gemma ma Elio ha negato tale ricostruzione: “Ma quale gamba? L’hai sognato”. “Dopo due ore in macchina insieme, la tua mano scivolava invece che dal ginocchio alla caviglia, dal ginocchio in su. Me lo spieghi?”, ha insistito Galgani ma Elio ha fornito per la seconda volta la stessa spiegazione: “Questo tuo ricordo dipende dai bicchierini di amaro che hai bevuto”. “Io non bevo, sono astemia. Mi toccavi le mani e le cosce. La tua mano scivolava dal ginocchio in su, accarezzandomi. Ero anche in difficoltà quella sera. Il motivo per il quale l’indomani mi sono stupita era proprio quell’approccio nei miei confronti”, ha aggiunto Gemma che non sembrerebbe rassegnarsi alle spiegazioni di Elio.