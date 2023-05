Uomini e Donne: confermata ultima puntata della stagione il 12 maggio, poi Uomini e Donne Story Un equivoco nato da una risposta data da Raffaella Mennoia sotto un post IG, nel quale spiegava che Uomini e Donne sarebbe durato fino a fine mese. Fanpage.it conferma che l’ultima puntata andrà in onda venerdì 12 maggio, mentre da lunedì 15 maggio andrà in onda Uomini e Donne Story.

C'è un po' di confusione generata da una risposta data da Raffaella Mennoia sotto un post IG, nel quale spiegava ad un'utente che Uomini e Donne sarebbe durato fino a fine mese. Fanpage.it conferma che l'ultima puntata andrà in onda venerdì 12 maggio, mentre da lunedì 15 maggio andrà in onda Uomini e Donne Story, che in effetti coprirà la programmazione fino al solito termine stagionale. Il meglio della stagione 2022/2023 racchiuso in singole puntate per due settimane circa.

L'equivoco generato da Raffaella Mennoia su Instagram

Raffaella Mennoia, storica autrice del programma, incalzata dai followers sulla data di chiusura di Uomini e Donne 2022/2023, ha risposto ad un'utente che le aveva scritto: "Io triste, ma è vero che venerdì finisce U&D?". La domanda senza dubbio era figlia della notizia trapelata nei giorni precedenti, che appunto riportavano la chiusura anticipata con il passaggio di staffetta con il best of. Mennoia ha risposto laconicamente "No, finisce a fine mese", facendo probabilmente riferimento al fatto che ‘il meglio di' avrebbe coperto le settimane scoperte da puntate nuove, ma ha generato un banale equivoco.

Uomini e Donne Story a un orario diverso

Oltre alle informazioni in nostro possesso, c'è anche una conferma da palinsesto: se andate sul sito ufficiale di Mediaset infinity, alla voce guida tv, troverete programmato per lunedì 15 maggio il blocco di Uomini e Donne Story con alcuni cambi di orario. Beautiful rimarrà invariato, mentre Terra Amara subirà un prolungamento fino alle 15.35, poi lo speciale U&D fino alle 16:52. Siccome domenica 14 maggio andrà in onda la finale di Amici di Maria De Filippi, salterà il solito daytime del talent e si cederà il passo direttamente al daytime dell'Isola dei Famosi e, come di consueto, a Pomeriggio 5.