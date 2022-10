Eliana Michelazzo al GF Vip, l’ex agente di Pamela Prati potrebbe essere una nuova concorrente Stando ad alcune indiscrezioni, Eliana Michelazzo potrebbe essere una nuova concorrente del Grande Fratello Vip. Il suo ingresso nella casa potrebbe destabilizzare Pamela Prati, che solo qualche puntata fa aveva fatto nuove rivelazioni sul caso Mark Caltagirone.

A cura di Elisabetta Murina

Eliana Michelazzo potrebbe entrare nella casa del Grande Fratello Vip. L'ex agente di Pamela Prati potrebbe varcare la porta Rossa di Cinecittà e diventare a tutti gli effetti una nuova concorrente del reality di Canale 5. Un ingresso che destabilizzerebbe la showgirl sarda, che solo qualche puntata fa ha fatto nuova rivelazioni sul caso Mark Caltagirone.

Eliana Michelazzo possibile concorrente del GF Vip

A lanciare l'indiscrezione è stato il giornalista Davide Maggio, che sul suo profilo Twitter ha scritto: "Ma se vi dicessi che Eliana Michelazzo potrebbe entrare al GF Vip?". Per il momento si tratta solo di una possibilità e non c'è alcuna conferma ufficiale o indizio più concreto, né da parte della diretta interessata né da parte del reality di Canale 5. Se così fosse sul serio, il suo ingresso movimenterebbe gli equilibri della casa e, sicuramente, quello di Pamela Prati. Qualche puntata fa, la showgirl era tornata a parlare del caso Mark Caltagirone, spiegando perché si è lasciata scattare la foto che la ritraeva con un uomo che fingeva di essere Mark Caltagirone. Inoltre, Alfonso Signorini aveva fatto sentire i vocali ricevuti dalla showgirl, in cui l’inesistente imprenditore diceva: “Ti porterò all’altare”.

"Vorrei abbracciare Pamela Prati"

In una recente intervista al settimanale Chi, Eliana Michelazzo è tornata a parlare del caso Mark Caltagirone e ha espresso il desiderio di incontrare di nuovo Pamela Prati, che ora è nella casa del GF Vip: "Mi dispiace per questa situazione, vorrei abbracciarla". L'ex agente della showgirl ha poi ricordato il momento peggiore della tempesta mediatica che l'ha investita, insieme a Pamela Perricciolo: