Elenoire Ferruzzi a Le Iene: “Daniele mi faceva gli occhi dolci, Attilio Romita? Non posso parlare” Elenoire Ferruzzi ospite de Le Iene ha replicato ai suoi haters che secondo il suo parere “sono fan che non vogliono ammetterlo”. Ha raccontato di aver speso circa 200 mila euro per i ritocchi estetici, poi sull’avventura al GF VIP: “Daniele mi faceva gli occhi dolci, su Attilio Romita non parlo”

A cura di Gaia Martino

Elenoire Ferruzzi ospite de Le Iene ieri sera, martedì 8 novembre, ha risposto alle critiche degli haters. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha abbandonato la casa di Cinecittà nella puntata del 27 ottobre: la gelosia nei confronti di Daniele Dal Moro la spinse a pronunciare gravi frasi contro Nikita Pelizon, pagate a caro prezzo con la decisione del pubblico che ha votato per la sua eliminazione. Nonostante l'ex tronista le dichiarò di non provare nulla se non amicizia, Elenoire Ferruzzi continua a pensare che lui in realtà sia interessato: "Nella casa Daniele mi faceva gli occhi dolci, se esce sicuramente ci vedremo" le sue parole.

Elenoire Ferruzzi e i ritocchi estetici

Prima di rispondere agli haters, Elenoire Ferruzzi ha replicato alle domande fatte da Le Iene "Ultimo fidanzato? 10 anni fa" ha raccontato prima di svelare quanto ha speso per i suoi ritocchi estetici: in totale circa 200 mila euro.

Pensano che io non mi lavi per via delle mie unghie. Per i miei ritocchi ho speso circa 6-7 mila per zigomi, per le labbra ho perso il conto ma circa 7 mila, il seno l'go fatto 5 volte quindi calcola 10 mila a volta, per il sedere ho speso 15 mila. Totale 200 mila euro.

Le risposte agli hater e il silenzio su Attilio Romita

L'ex concorrente del GF Vip pensa che "gli haters sono fan che non ammettono di esserlo quindi diventano haters". Ai messaggi che insultano il suo aspetto estetico, la Ferruzzi ha dichiarato di non dare alcuna importanza a chi pensa che il suo volto sia frutto di "un errore del chirurgo": "Sono io che voglio essere esattamente come sono, quando mi guardo allo specchio mi amo, Voi non lo so, visto che rompete tanto le pa*e". Infine, la replica al messaggio che tira in ballo la questione con Attilio Romita – "Metto 10 euro che Attilio si è davvero trom*ato Elenoire Ferruzzi o il contrario"- : "Non rispondo qui, non posso dire".