Edwige Fenech: “In Italia si valorizzino le donne mature come in America”, l’attrice difende Marcella Bella

Edwige Fenech si è raccontato a Da Noi… a Ruota Libera, ospite di Francesca Fialdini, riportando al centro il tema dell’età riferito alle figure femminili nel mondo del cinema. Sulla vicenda di Marcella Bella a Ballando con le Stelle: “Le donne devono essere libere di scegliere, senza farsi condizionare”.
A cura di Andrea Parrella
Produttrice, attrice, protagonista del cinema e del costume degli anni Settanta grazie alle “commedie sexy” delle quali è stata a lungo emblema incontrastato, Edwige Fenech, 75 anni, è tornata in tv ospite di Francesca Fialdini nel programma di Rai1 “Da noi… a ruota libera”, in onda domenica pomeriggio su Rai1.

Le parole di Edwige Fenech su Rai1

Nel corso dell’intervista, la Fenech ha ripercorso quela che è stata la sua carriera, riavvolgendo il nastro del proprio percorso personale e ha poi rivolto un pensiero al mondo del cinema e al ruolo delle donne mature: Mi auguro che anche in Italia vengano prese in considerazione donne della mia età per ruoli importanti, come accade già in America. Con l’età impari molto dalla vita e questo dà maturità ai personaggi”.

Il caso Marcella Bella a Ballando con le Stelle

Proprio in merito alla questione dell'età Fenech è stata chiamata in causa da Fialdini che ha citato un caso delle ultime settimane capace di far discutere, ovvero la vicenda di Marcella Bella e dei commenti dei giudici di Ballando con le Stelle legati alla sua età. In merito a questo aspetto, Fenech ha difeso Marcella Bella dalle critiche ricevute a ‘Ballando con le Stelle': “Le donne devono essere libere di scegliere, senza farsi condizionare. È maleducato dire a una signora che è di una certa età: lo posso dire io di me stessa, ma non accettarlo da altri”. E, a proposito di ‘Ballando', l’attrice ha spiegato di aver riscoperto la danza: “Prendo lezioni due volte a settimana, non per partecipare a concorsi ma per me stessa. La danza è sempre stata una mia passione”.

Ma oggi, più di tutto, la sua felicità passa attraverso gli affetti: “La mia più grande gioia è la famiglia. Vivo in Portogallo, vicino a mio figlio, ai miei nipoti, ai miei affetti. Quando siamo insieme, anche solo per un pranzo o un barbecue, mi sento appagata, un senso di felicità totale, un amore profondo”.

Programmi TV
