Edoardo Tavassi ricorda la sua Isola dei Famosi con Nicolas Vaporidis: “Un po’ di nostalgia” “Un po’ di nostalgia”, scrive Tavassi a corredo di una foto ricordo con il compagno di avventura Nicolas Vaporidis, nei panni di naufraghi. “Ma a casa se sta meglio!”. Anche Vaporidis condivide il messaggio, mentre da Londra segue in diretta streaming l’esordio dell’Isola.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Edoardo Tavassi è ancora in fase di recupero dalla sua esperienza al Grande Fratello Vip, ma non si perde la prima puntata dell'Isola dei Famosi. Un anno prima era volato in Honduras per la sua prima avventura da naufrago, ma era stato costretto a lasciare il programma per via di un infortunio, che gli ha impedito di godersi la finale con il suo amico più caro Nicolas Vaporidis, vincitore dell'edizione.

Tavassi e Vaporidis sintonizzati sull'Isola

"Un po' di nostalgia", scrive Tavassi a corredo di una foto ricordo con il compagno di avventura Nicolas Vaporidis lo scorso anno, nei panni di naufraghi. "Ma a casa se sta meglio!", conclude. Anche Vaporidis condivide il messaggio, mentre da Londra, nel suo ristorante di cucina romana, si prende una pausa e guarda in diretta streaming l'esordio dell'Isola. Un appuntamento fisso, anche se a distanza di migliaia di chilometri, per i due amici che in Honduras avevano un'alleanza rara, un'amicizia che è durata anche lontano dalle telecamere.

I due non si erano piaciuti sin da subito, in realtà, anzi. Erano ben presto finiti ai ferri corti. “È una delle persone più false, mi fa disgusto, io non ci voglio avere niente a che fare”, diceva Tavassi in un primo momento di Vaporidis. “Sei un attore e anche un attore di mer*a”. Due teste calde, i naufraghi si erano scontrati a lungo, fino a trovare l’uno la forza nell’altro, riscoprendosi simili.

Tavassi era stata costretto a lasciare per un infortunio

A percorso inoltrato, Edoardo taccassi era stato costretto a lasciare il gioco dopo essersi ferito ad una gamba, durante una prova. Un incidente che gli ha impedito di proseguire il percorso, dopo gli accertamenti medici. La sua occasione di prendersi una rivincita l'avrebbe avuta poi in seguito, quando qualche mese dopo ha accettato di entrare a far parte del GFVip, un contesto che gli ha permesso ancor meglio di farsi conoscere dal grande pubblico.