È morto Dave Mallow, era Baboo dei Power Rangers Baboo, in coppia con Squatt, era uno dei cattivissimi e buffi tirapiedi di Rita Repulsa e Lord Zedd. Il suo interprete è morto oggi: Dave Mallow, aveva 76 anni.

Baboo, in coppia con Squatt, era uno dei cattivissimi e buffi tirapiedi di Rita Repulsa e Lord Zedd. Il suo interprete è morto oggi: Dave Mallow, aveva 76 anni. La scomparsa mentre si trovava in una comunità per anziani MonteCedro di Altadena, in California. A dare notizia, il puntuale TMZ. Si era ritirato nel 2019. Lascia una sorella maggiore, Marilyn, anche lei ospite della stessa comunità. Il suo lavoro ha spaziato tra spot pubblicitari, doppiaggio cinematografico, narrazioni e caratterizzazioni vocali in innumerevoli cartoni animati e videogiochi.

Chi era Dave Mallow

Dave Mallow è stato attore e doppiatore. Negli anni ha prestato la sua voce anche a numerosi videogiochi, tra cui "World of Warcraft: Legion", "Tales of Vesperia: Definitive Edition" e "Diablo III". Inoltre, ha partecipato a spot pubblicitari negli States. Dopo essersi diplomato alla Maine South High School, Mallow ha conseguito un BFA in Arti Teatrali presso la Drake University nel 1970. Dopo una carriera di successo come personalità radiofonica nel Midwest e a New York, si trasferì a Los Angeles nel 1984 per intraprendere la carriera di doppiatore.

Lo storico Baboo nei Power Rangers

Dave Mallow ha legato il suo nome principalmente ai Power Rangers. Oltre a essere la voce di Baboo, è stato anche il narratore delle prime tre stagioni della serie. È stato poi la voce di Angemon, Gekkomon e Upamon nella serie Digimon. Tra i videogiochi doppiati: Resident Evil Outbreak, Medal of Honor e Tekken 5. Nel 2007, Dave è stato nominato sia come Miglior Attore che come Miglior Attore in una Commedia per i primi American Anime Awards tenutisi a New York. Dave Mallow veniva da una famiglia di "voci": il padre era un veterano della radio, avendo lavorato per più di trent'anni alla WGN di Chicago. Una voce che negli States era molto amata e riconosciuta.