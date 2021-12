Dopo Stanotte a Napoli, Alberto Angela torna con Meraviglie dal 28 dicembre Partirà da Procida e Ischia il nuovo viaggio nelle Meraviglie d’Italia di Alberto Angela, che il 28 dicembre e per quattro settimane sarà ancora in onda su Rai1.

A cura di Andrea Parrella

Il successo di Stanotte a Napoli nella notte di Natale è stato indiscutibile. Il programma di approfondimento culturale condotto da Alberto Angela ha raccolto 4.154.000 spettatori pari al 22.7% di shareed è l'inizio di un viaggio attraverso l'Italia di Angela che durerà per le prossime quattro settimane. Dopo l'evento del 25 dicembre, Alberto Angela tornerà subito con la nuova stagione di Meraviglie, il format di successo nato negli scorsi anni che porta il divulgatore culturale alla scoperta delle bellezze nascoste della penisola.

Meraviglie parte da Procida e Ischia

L'appuntamento con la prima delle quattro puntate di Meraviglie è previsto per martedì 28 dicembre, sempre su Rai1 in prima serata. Il viaggio di Angela inizierà ancora dalla Campania, con un approfondimento sulle isole di Procida e Ischia e una tappa nei Campi Flegrei. È stato proprio Angela a parlare del percorso del programma: "Dai tesori campani ci sposteremo poi nella città di Lucca, capitale della cultura poco nota, ma con capolavori incredibili. Poi andremo in Valle d’Aosta, saremo nel parco del Gran Paradiso, ed entreremo in splendidi castelli, come Fénis. Luoghi eccezionali in cui la mente vola e sembra quasi di entrare in una favola".

Non solo terraferma, come ha specificato Angela a Radiocorriere Tv: "Siamo stati ovunque, dal Miglio d’Oro (che ospita le straordinarie ville vesuviane), alla Sicilia, andremo anche in Liguria, in Lombardia. Vi porteremo alle Isole Borromee, ed entreremo nel pozzo di San Patrizio a Orvieto, esplorando sempre quello che attorno c’è di storia e di cultura. Ciò che vediamo è speculare al nostro modo di parlare, di ridere, di scherzare, di mangiare".

Stanotte a Napoli, Alberto Angela ringrazia il pubblico

A poche ore dalla messa in onda di Stanotte a Napoli, Alberto Angela ha voluto ringraziare tutti i telespettatori del programma che nella sera di Natale hanno seguito il suo racconto della città partenopea: "Se penso alla quantità e alla varietà di elementi culturali che Napoli racchiude in sé, mi rendo conto che è stato davvero difficile riuscire a raccontare in una sola puntata tanta bellezza. Ho potuto farlo solo grazie al supporto di una squadra meravigliosa.Vorrei cogliere l’opportunità di questo post per ringraziare tutto il gruppo di lavoro della Rai e il regista Gabriele Cipollitti, che da anni mi supportano nella realizzazione delle trasmissioni, e condividere con voi alcuni scatti realizzati da me durante le riprese di Stanotte a Napoli".