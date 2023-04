Donnalisi e Oriele fuori da Temptation, anche Verissimo epurato dal GF Vip 7: cosa sta succedendo Non c’è traccia dei concorrenti del Gf Vip 7 in nessuno dei programmi Mediaset, nemmeno la vincitrice Nikita Pelizon è stata invitata (come consuetudine) nel salotto di Verissimo. E adesso anche Temptation Island starebbe tenendo le porte chiuse sia ai Donnalisi che agli Oriele.

Concorrenti del Grande Fratello Vip 7 messi al bando. Non c'è traccia di nessuno di loro nei programmi Mediaset e sembra che la situazione a stretto giro non cambierà. Nemmeno la vincitrice Nikita Pelizon è stata invitata (come consuetudine) nel salotto di Verissimo, tant'è che si è sentita costretta a replicare in una story Instagram: "Credo che non si dovrebbe fare di tutta l’erba un fascio, bensì distinguere chi ha portato il trash e chi non lo ha fatto".

Niente Temptation per Donnalisi ed Oriele

E adesso anche Temptation Island starebbe tenendo le porte chiuse sia ai Donnalisi che agli Oriele. Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria hanno iniziato sin da subito a raccontare la loro ship sui social, sintonizzando le fandom sui loro canali e alimentandoli con pillole quotidiane. Lo stesso hanno fatto Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro così come Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia (i famosi Incorvassi). Strisce giornaliere che, dopo sette mesi di diretta h24, non hanno strozzato nel silenzio le storie dei protagonisti del reality show condotto da Alfonso Signorini, quest'anno arrivato agli scoccioli a tal punto da non prevedere più alcuno spazio a nessuno dei partecipanti. Così, il settimanale Chi, riporta l'esclusione delle coppie gieffine dal noto reality dei sentimenti:

Maria De Filippi riaccende i falò di Temptation Island ma sarà fedele al format consueto e non inserirà coppie celebri in questa nuova edizione del reality. Il pubblico del web sempre più insistentemente sognava di vedere impegnati tra le tentazioni Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, la coppia più chiacchierata del Grande Fratello Vip 7 appena concluso, che continua a fare notizia. Ma resterà un sogno, almeno per quest’anno.

Cosa sta succedendo a Mediaset dopo il Gf Vip 7

Nei corridoi di Cologno Monzese si mantiene il riserbo, dissimulando una calma piatta che, misure alla mano, è difficile da collocare in questo turbolento post GF. Eppure, senza annunci e spiegazioni, continua l'epurazione nei programmi Mediaset che avrebbero dovuto o potuto contemplare la presenza dei vipponi, persino di personaggi come Nikita, ben lontani dalla narrazione disdicevole finita alla sbarra. E il repulisti non sarebbe finito qui. L'Isola dei Famosi in partenza il 17 aprile è già sotto la lente e dovrà garantire una linea di condotta impeccabile, tale da non dover richiedere un nuovo intervento di Pier Silvio Berlusconi, in questo momento comprensibilmente con la testa altrove. La notizia di alcuni nomi indesiderati come naufraghi ha occupato pagine di tv questa settimana, nonostante le sorelle Enardu e Gianmarco Onestini (i personaggi più in vista di questa presunta black list) abbiano smentito a Fanpage.it qualsiasi contatto con la produzione del programma.