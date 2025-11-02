Diffidato Report a poche ore dalla messa in onda, Ranucci non ci sta: “È interruzione di servizio pubblico”

Agostino Ghiglia ha inviato alla redazione di Report una diffida per bloccare la messa in onda dell’inchiesta che lo vede coinvolto programmata per la puntata di questa sera su Rai3. Ranucci commenta: “Quello che tenta di fare è mettere un bavaglio. È interruzione di servizio pubblico”.

Agostino Ghiglia, membro del Garante per la Privacy, intende bloccare la puntata di Report in programma per questa sera, dalle 20.30 su Rai3, che ha anticipato sui social la messa in onda dell'inchiesta che lo vede coinvolto. Ovvero la sua visita alla sede di Fratelli d'Italia poco prima che l'Autorità decidesse di multare la Rai per la diffusione di un audio privato riguardante l'ex ministro Gennaro Sangiuliano relativo al ‘caso Boccia'. Ghiglia, lo scorso 21 ottobre, aveva scritto ai propri uffici un messaggio in cui faceva sapere che avrebbe fatto visita ad Arianna Meloni. Il componente del Garante per la protezione dei dati personali che si era detto favorevole a un semplice ammonimento nei confronti della Rai, il giorno dopo quella visita, cambiò idea. Lo scorso 23 ottobre ha colpito Report con una maxi-multa da 150mila euro. Dopo le anticipazioni della puntata di stasera sul tema, Ghiglia ha inviato una diffida alla redazione del programma affinché l'inchiesta non venga trasmessa in tv.

Stando a quanto appreso dall'ANSA, il membro del Garante per la privacy contesta ci sia stata una "acquisizione illecita di dati personali attraverso la violazione della corrispondenza privata". Ghiglia ha così chiesto la cancellazione dell'anticipazione dai canali social del programma e la non diffusione dell'inchiesta in tv.

La reazione di Sigfrido Ranucci: "Questa è interruzione di servizio pubblico"

Dopo la diffida, Sigfrido Ranucci, conduttore del programma, ha commentato a La Repubblica quanto accaduto sottolineando che "Non c’è stato nessun materiale trafugato o intrusioni informatiche". Il giornalista ha inoltre aggiunto che "Quello che tenta di fare Ghiglia è mettere un bavaglio". Quanto richiesto dal membro del Garante per la privacy "È interruzione di servizio pubblico", ha concluso Ranucci.