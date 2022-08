Day-time Rai, i nuovi palinsesti: programmi e conduttori storici, non si gioca d’azzardo

Presentati oggi alla stampa, i palinsesti dell'intrattenimento daytime della Rai, in partenza a settembre. Presente la direttrice Simona Sala, che si è detta intenzionata a "rinnovare" alcune fasce orarie con leve giovani e capaci di aprire l'azienda ad altri linguaggi. Nel frattempo, in scuderia restano i conduttori storici come Antonella Clerici, Marco Liorni e Mara Venier, rispettivamente per la mattina, il preserale e la domenica, con qualche modesta iniziativa su Rai2.

La giornata su Rai1 partirà con Uno Mattina di Massimiliano Ossini che passerà il testimone alle Storie italiane di Eleonora Daniele. A cinque minuti dalle 12.00, pronta la consueta dose di "antidepressivo naturale" con È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici. Stacco Tg1 delle 13.00, riprenderà Serena Bortone le redini del pomeriggio con Oggi è un altro giorno, che riparte dopo l'enorme e travolgente successo delle ultime stagioni. Alle 17.05 Alberto Matano condurrà La vita in diretta con la cronaca dei fatti del giorno e il racconto scanzonato di usi e costumi degli italiani.

Alle 18.45, fino al 30 ottobre, Marco Liorni continuerà a intrattenere il pubblico di Rai1 con il suo Reazione a Catena, che man mano tingerà il suo studio dei toni dell'autunno, mentre dal 31 ottobre toccherà a Flavio Insinna con L'Eredità condurre per mano i telespettatori verso il Tg1 delle 20.00. Sempre Marco Liorni, dal 17 settembre alle ore 17.00 e dal 19 novembre alle ore 14.00, condurrà Italia Sì il sabato pomeriggio.

La domenica sarà tutta di Mara Venier con la sua Domenica In, dall'11 settembre alle ore 14.00, e il blocco successivo sarà sempre Francesca Fialdini con Da noi..a ruota libera a intrattenere con le sue interviste il pubblico domenicale.

Rai 2 schiera per l'appuntamento quotidiano dalle ore 11.10, I Fatti Vostri con Salvo Sottile e Anna Falchi, Umberto Broccoli, Manuela Aureli, Paolo Fox. Piccola novità delle 15:15 sarà il programma di Pierluigi Diaco dal titolo BellaMà, che dal 12 settembre andrà a sostituire Detto Fatto di Bianca Guaccero, alla quale il conduttore ha inviato "i migliori auguri per i suoi progetti futuri". A seguire, altra novità del palinsesto di Rai2, Mia Ceran al timone di Nei tuoi panni, esperimento inedito che attinge ai linguaggi del docureality con una parte di approfondimento in studio.

Il sabato alle 11.15 dal 1 ottobre Alessandro Greco proporrà Cook 40, cooking show che vedrà i concorrenti sfidarsi su un intero menù in soli 40 minuti, e l'esordio in Rai di Pierluigi Pardo alle 14.00 con Ti sembra normale, format di successo internazionali per stabilire quali sono i comportamenti socialmente accettabili attraverso questionari e sondaggi. Su Rai3 dalle ore 15.00 solito appuntamento con Massimiliano Bernardini e il suo Tv Talk.

La domenica mentre zia Mara accoglie a tavola il pubblico, su Rai2 ci saranno Simona Ventura e Paola Perego ad accompagnarlo verso la cucina. Dal 25 settembre alle ore 11:15 le due padrone di casa di Citofonare Rai2 saranno accompagnate da altri due volti femminili: Antonella Elia, che si ritroverà a contatto con la gente, girando per tutta l’Italia seguendo le storie d’amore, e Valeria Graci in studio, che curioserà tra gli avvenimenti della settimana e tra le vicende dei personaggi famosi.