David Parenzo e Vincenzo De Luca vanno lunghi, l’intervento della regia con la sigla per fermarli

La terza stagione di David Parenzo a L'aria che tira è cominciata e il programma sembra aver messo già le cose in chiaro. Anche quest'anno ci sarà informazione, approfondimento ma anche intrattenimento involontario. C'è stato il siparietto, ne abbiamo parlato ampiamente proprio su Fanpage.it, tra il conduttore e il responsabile organizzativo di Fratelli d'Italia, l'on. Giovanni Donzelli, sull'utilizzo di ChatGPT. C'è stato pure un momento molto divertente, con il conduttore e il quasi ex Governatore della Campania Vincenzo De Luca che sono andati molto lunghi e che sono stati interrotti dalla sigla del programma.

David Parenzo e Vincenzo De Luca vanno lunghi, l'intervento della regia

Vincenzo De Luca, il quasi ex Governatore della Campania, evidentemente aveva ancora molto da dire e, probabilmente, anche David Parenzo sentiva che poteva uscire qualche cosa di più sullo stato delle cose in Campania, lato Partito Democratico. Troppo lunghi, però, per i tempi del programma, che di lì a pochissimo avrebbe dato la linea al TgLa7. Così, la regia è stata costretta a far partire la sigla del programma in sottofondo, ma senza riuscire a interrompere la discussione.

L'immagine della regia è la più eloquente

Ma forse l'immagine più eloquente di questa partenza di stagione arriva proprio dalla regia. Le telecamere hanno inquadrato i volti di chi lavora dietro le quinte, rivelando espressioni che la dicono tutta. Una testimonianza involontaria di quanto possa essere impegnativo gestire un programma dove gli ospiti tendono a "scappare di mano". Sono espressioni che raccontano meglio di qualsiasi cronaca cosa significhi fare televisione dal vivo. Il segreto del successo di questa trasmissione sembra risiedere anche nella capacità dello stesso Parenzo e della sua squadra di gestire i tempi, di non forzare mai la mano, anche di mandare in tilt la scaletta, se necessario. Il momento in video è stato raccontato da Marco Salaris (@seelallero) su X.