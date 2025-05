video suggerito

Critiche a Joelle dopo Affari Tuoi: “Hai sbagliato tutto, sei stata pessima” Il giorno dopo la puntata di Affari Tuoi del 22 maggio, gli spettatori si dividono e parlano ancora dell’errore che ha fatto la concorrente veneta che ha accettato 32mila euro avendo nel suo pacco il premio più importante. Sotto accusa anche il fidanzato: “Si è fatta condizionare”. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

260 CONDIVISIONI condividi chiudi

La puntata di Affari Tuoi del 22 maggio si è chiusa con l'ennesimo trionfo del Dottore e una pioggia di critiche sui social. La destinataria è stata proprio la protagonista della serata Joelle, pallavolista veneta in cerca di squadra, che accompagnata dal fidanzato Filippo ha finito per andare via con la bocca molto amara. La pallavolista, infatti, ha accettato un'offerta da 32mila euro poco prima di restare con un tutto o niente tra 50 e 300mila euro. Ha fatto ovviamente male perché aveva proprio il massimo premio e questo ha scatenato il mondo dei social.

"Strategia pessima, ha buttato via tutto"

Le reazioni sui social non si sono fatte attendere. "Joelle, che delusione, mollare per 32mila!", ha scritto un utente su X. "Strategia pessima, ha buttato via tutto", rincara la dose un altro. E ancora: "Sempre la stessa storia, il Dottore vince!". In linea di massima tutti concordi con il fatto che avrebbe dovuto a quel punto rischiare fino alla fine, anziché rallentare.

"Si è fatta condizionare dal fidanzato"

Sotto accusa anche il compagno di Joelle, Filippo: "Si è fatta condizionare da lui perché lei avrebbe rischiato". E ancora: "Joelle ha giocato bene. Peccato, però, perché ha ascoltato il fidanzato. Lui voleva accettare già la prima offerta…". Le grandi discussioni che genera Affari Tuoi spiegano anche il crescente successo di ascolti di questa stagione. Si tratta ormai di un gioco che riesce a catalizzare l'attenzione in diretta come in second screen, e che riesce a unire più generazioni davanti alla televisione. Un gioco semplice, basato sull'aleatorietà e sulla fortuna, nel quale tutti credono di poter fare di meglio, soprattutto quando la decisione del concorrente si rivela a posteriori clamorosamente sbagliata. Può succedere anche questo nel programma di Stefano De Martino.