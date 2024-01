Cristiano Malgioglio sbarca al GF per Rosanna Fratello: “Sono qui perché ho perso le chiavi di casa”

Rosanna Fratello fa il suo ingresso trionfale nello studio del Grande Fratello sulle note di “Se t’amo, t’amo” nella puntata in onda martedì 23 gennaio. La cantante, eliminata al televoto la scorsa settimana, ha ritrovato i coinquilini già usciti precedentemente e abbracciato il conduttore Alfonso Signorini e l’opinionista Cesara Buonamici. Veloce collegamento con gli amici lasciati nella Casa che hanno manifestato la priora nostalgia nei confronti della cantante, in particolare Fiordaliso. L’affetto nei confronto di Fratello è evidente ed è cresciuto nell’arco delle settimane dopo un inizio di percorso incerto.

Dopo l’esibizione in studio, Rosanna ha ringraziato Stefano Miele che l’aveva aiutata a preparare la sua canzone e Signorini le ha ricordato di ringraziare anche Cristiano Malgioglio, grande amico ed ex concorrente del GF, oltre che autore del brano cantato dall’artista. Dopo i ringraziamenti di Rosanna, è arrivato il videomessaggio di Cristiano che è tornato a regalare a un programma al quale è particolarmente affezionato la sua ironia:

Buonasera a voi tutti amici del Grande Fratello. Un abbracci a te, Alfonso, e a Cesara Buonamici. Sono qui…perché sono qui? Sono qui perché ho perso le chiavi di casa e sto aspettando i vigili. Sono qui anche per fare un videomessaggio per la mia amica Rosanna Fratello. Ho seguito Rosanna al GF. Die primi giorni mi sembrava come se si fosse persa, come se fosse su un transatlantico e stesse cercando una cabina dove andare a dormire. Poi piano piano stava prendendo forza ma come sai il pubblico è sovrano e bisogna sempre rispettarlo. Per Rosanna ho scritto molte canzoni. Questo brano, “Se t’amo, t’Amo”, è diventato popolare. Tutti che cantano questa canzone e non era mai successo. Sono contento che Rosanna grazie al Grande Fratello sia ritornata a cantare. Questa è una grandissima fortuna. Io vi seguo sempre con molto affetto. Anzi, vorrei dirti una cosa, Alfonso: io sto ritornando a scrivere e vorrei scrivere una canzone per te e per Cesara. Sai qual è il titolo? Arsura d’amore.