Cricca saluta gli allievi di Amici 22, Wax distrutto: “Fa troppo male, non ho mai pianto così” Il daytime di Amici 22 oggi ha trasmesso i saluti degli allievi eliminati nel pomeridiano di domenica 8 gennaio 2023. Sia Cricca che Rita sono andati via in lacrime, Wax distrutto: “Sto troppo male”.

A cura di Gaia Martino

Nella puntata di domenica 8 gennaio 2023, Cricca ha perso la sfida contro Jore ed è stato costretto a lasciare la scuola di Amici di Maria de Filippi. Il giovane cantante in studio era rimasto piuttosto stupito per l'esito della gara: "Ero sicuro di andare al Serale", le sue parole a Lorella Cuccarini. La sua uscita di scena ha lasciato di stucco anche i suoi compagni d'avventura, Wax in casetta è scoppiato a piangere: "Fra, ti giuro, non ce la faccio, sto male. Vorrei venire con te".

Il saluto di Cricca ai suoi compagni

Cricca, rientrato in casetta dopo la puntata per salutare i compagni prima di lasciare il talent show, è stato accolto da forti abbracci: "Non me ne voglio andare" ha sussurrato tra le braccia di Piccolo G. Tutti gli allievi, tra singhiozzi e lacrime, lo hanno abbracciato e baciato: Wax è colui che ha accusato maggiormente il colpo. "Non ho mai pianto così tanto in tutta la mia vita. Ti giuro, non ce la faccio. Mi fa male" gli ha detto tra le lacrime. I due amici si sono congedati con il loro saluto, poi Cricca ha salutato Gianmarco: "Ti voglio bene, non è finito niente tra noi". "Quando vuoi bene a una persona così tanto, gli vuoi proprio bene", le ultime parole di Wax dopo il saluto a Cricca.

Il saluto tra Rita e Niveo

Nel pomeridiano di domenica anche Rita, la ballerina di Alessandra Celentano, è stata eliminata per volontà della maestra. La giovane in casetta aveva conosciuto Niveo con il quale è nata una storia d'amore. I due, dopo la puntata, si sono stretti in un forte abbraccio: "Mi raccomando non mollare, ti aspetto quando esci. Non ti abbattere amore. Spero che tu stia qui dentro il più tempo possibile, io ti aspetto e ti guardo dalla tv. Mi scrivi sempre per favore? Non ti dimenticare di me", le parole della ballerina tra le lacrime. "Non ti lascerò mai, credici. Ti amo tantissimo, non l'ho mai detto", le ultime parole di Niveo.