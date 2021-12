Covid in Rai, la presidente Soldi e l’amministratore delegato Fuortes positivi La presidente della Rai Marinella Soldi e l’amministratore delegato Carlo Fuortes sono risultati positivi al Covid.

A cura di Andrea Parrella

Il Covid tra i vertici Rai. La presidente Marinella Soldi e l'amministratore delegato Carlo Fuortes sono risultati positivi al tampone. Entrambi avevano avvertito sintomi nelle scorse ore e sono stati quindi sottoposti ai controlli che hanno fatto emergere la positività.

In queste ore, come riporta il sito "The Post Internazionale", il Nucleo gestione Covid di viale Mazzini è stato informato e sta provvedendo al tracciamento degli eventuali contatti. Come previsto dai protocolli e in accordo con la Asl competente, si agirà anche all'igienizzazione dei locali interessati.

Nella giornata di ieri, 16 dicembre, si era riunito in trasferta a Milano il Consiglio di Amministrazione Rai, che ha proceduto a ratificare alcune importanti proposte dell'amministratore delegato, dalle nuove direzioni di genere alla definitiva chiusura dell'edizione notturna dei Tg regionali. A prendere parte all'incontro del Cda anche la presidente e l'amministratore delegato, oltre ai quali erano presenti i cinque consiglieri d'amministrazione Simona Agnes, Francesca Bria, Igor De Biasio, Alessandro di Majo, e Riccardo Laganà, che era tuttavia collegato in remoto da Roma e quindi non è interessato.

Il consiglio di amministrazione, in particolare, ha approvato le proposte di Fuortes sulle direzioni di genere stabilendo che l’attuale direttore di Rai1 Stefano Coletta avrà in carico la Direzione Prime Time, l'attuale corrispondente Rai da New York Antonio Di Bella avrà la Direzione Day Time, il direttore di Rai Cultura Silvia Calandrelli la Direzione Cultura ed Educational. E ancora l'attuale vicedirettore di Rai Fiction Fabrizio Zappi avrà la Direzione Documentari, la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati la Direzione Fiction, il direttore di Rai Ragazzi Luca Milano la Direzione Kids, la direttrice di Raiplay Elena Capparelli la Direzione Contenuti Digitali e il capostruttura per cinema e fiction di Rai3 Francesco Di Pace per la Direzione Cinema e Serie tv.