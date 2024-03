Cosa ha detto Signorini a Beatrice Luzzi dopo la vittoria di Perla, il complotto che non esiste Dopo la proclamazione di Perla Vatiero, la seconda classificata Beatrice Luzzi ha abbracciato Alfonso Signorini in studio. Secondo alcuni utenti sui social, il conduttore le avrebbe detto all’orecchio ‘ci abbiamo provato’, in riferimento al tentativo di farla vincere. In realtà, osservando meglio il labiale, le sue parole sono state altre: un complotto che non esiste. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Beatrice Luzzi è la seconda classificata del Grande Fratello, battuta al televoto da Perla Vatiero. Dopo la proclamazione della vincitrice , l'attrice in studio ha salutato e riabbracciato tutti gli ex concorrenti, gli amici e i fan, che in questi mesi l'hanno sempre supportata. Oltre a Giuseppe Garibaldi, che è le è subito corso incontro, anche Alfonso Signorini ha voluto ringraziarla. Secondo alcuni utenti sui social, stando a un video che circola su X e su TikTok, nel momento in cui i due si sono avvicinati il conduttore le avrebbe detto una frase che è apparsa piuttosto sospetta. In realtà, però, prestando attenzione al suo labiale, non è come sembra.

"Ci abbiamo provato": la presunta frase di Signorini a Beatrice Luzzi in studio

Su X e TikTok circola un video del momento in cui Alfonso Signorini abbraccia Beatrice Luzzi in studio, dopo a proclamazione di Perla Vatiero vincitrice del GF. Il conduttore stringe tra le braccia la concorrente e, secondo alcuni utenti, nel momento dell'abbraccio le avrebbe detto all'orecchio: "Sei grandissima. Io ci ho provato-ci abbiamo provato". Poi, accorgendosi si essere ripreso, ha detto sorpreso: "Scusatemi, eravamo in onda". Una frase che potrebbe essere interpretata come uno ‘schieramento' di Signorini a favore dell'attrice, come a far intendere che anche lui ha fatto il tifo per lei e ha provato a farle vincere questa edizione del reality, ma senza riuscirci. Alcuni fan credono che ci sia un complotto dietro la vittoria di Perla e che sia in un certo senso immeritata, convinti che invece a meritarla fosse di più Luzzi.

Cosa dice davvero Signorini all'orecchio di Beatrice Luzzi

In realtà non c'è nessuna teoria del complotto: se si osserva meglio il video del momento, pubblicato da una utente sui social, Signorini non dice nulla di simile a "ci abbiamo provato". Soffermandosi sul suo labiale, si nota come il conduttore ringrazia Luzzi per questi sei mesi passati insieme e le manifesti la stima che prova per lei dal primo giorno. "Tu sei grandissima. Ti ho sempre amato sai?! Grazie davvero, sei una grande donna“. L'attrice avrebbe anche risposto alle belle parole: "Grazie a te, perché senza di te non sarei sopravvissuta lì dentro“.