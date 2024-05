video suggerito

Conduttrice del telegiornale disturbata da una mosca: il video mentre la ingoia in diretta Vanessa Welch mentre annunciava le notizie al telegiornale Boston 25 News è stata disturbata da una mosca. L’insetto si è posizionato sull’occhio prima di volarle in bocca: il video virale su X. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

La conduttrice del notiziario americano Boston 25 News, Vanessa Welch, mentre parlava ai telespettatori è stata disturbata da una mosca che si è posizionata sul suo occhio prima di volarle in bocca. La giornalista pur di non interrompersi l'avrebbe ingoiata. Nelle ultime ore il video è diventato virale su X.

Il video di Vanessa Welch mentre ingoia la mosca

Alcuni utenti su X commentano l'episodio scrivendo "il bello della diretta", altri elogiano la professionalità di Vanessa Welch che mentre annunciava le notizie del giorno, in diretta al telegiornale Boston 25 News, pur di non interrompersi, avrebbe ingoiato una mosca. L'insetto le ha disturbato prima l'occhio, poi è volato direttamente sulle labbra: la conduttrice, nonostante il disgusto evidente dalle immagini, l'avrebbe ingoiata. Il video è diventato in queste ore virale su X e ha raggiunto utenti di tutto il mondo.

Alcuni siti americani come TMZ o Il Post NY hanno contattato la giornalista o l'ufficio stampa del notiziario per un commento, ma al momento sull'episodio vigerebbe il silenzio.

La carriera di Vanessa Walch, affermata giornalista e inviata per Boston 25 News

Vanessa Walch lavora per Boston 25 News dal 2015, si occupa del notiziario del Massachusetts delle ore 17, 18, 22 e 23, e in questi anni ha ricoperto anche il ruolo di inviata. Ha raccontato in diretta da Orlando la sparatoria al Pulse Night Club nel 2016, la crisi degli oppiodi nello Stato e le esplosioni di gas della Merrimack Valley. Ha anche seguito i campionati mondiali dei Patriots e dei Red Sox. Prima di approdare al notiziario in questione, stando a quanto si legge sul suo profilo Linkedin, è stata conduttrice e reporter della WFTV di Orlando, in Florida. Oggi è mamma di tre bimbi, figli nati dal matrimonio con il meteorologo di Boston 25 News, Jason Brewer.