Concerto del primo Maggio 2023: scaletta, orari e come seguirlo in diretta tv Tutto pronto per il Concerto del Primo Maggio 2023 in diretta su Rai 3 da piazza San Giovanni a Roma. Sarà possibile seguire l’evento in chiaro a partire dalle 15:15 su Rai 3, su Rai Radio 2 o in streaming su RaiPlay.

A cura di Giulia Turco

È tutto pronto per la 34esima edizione del Concerto del Primo Maggio che andrà in onda in diretta tv da piazza San Giovanni in Laterano a Roma. L’evento, promosso dalle sigle sindacali CGIL, CISL e UIL, sarà trasmesso a partire dalle 15.15 su Rai 3. In conduzione Ambra Angiolini, per la sesta volta di fila, affiancata da Fabrizio Biggio.

La scaletta del Concerto del Primo Maggio

Si comincia con l’opening act di Leo Gassman, Inside, Savana Funk, Camilla Maglio, Webro. Si prosegue con le esibizioni di Lazza, Coma Cose, Golier ed Emma. Poi sarà il turno di Carl Brave, Tananai, Francesco Gabbani, Ariete e Mr. Rain. A seguire Piero Pelù si esibirà con Alborosie, Matteo Paolillo presenterà il suo nuovo singolo dopo il successo di Mare Fuori. Ecco la scaletta ufficiale del Concerto con gli orari:

Ore 14:00 inizia il pre-show:

Wepro

Leo Gassmann

Iside

Savana funk

Camilla Magli

Ore 15.15 inizia il Concerto anche in diretta tv:

Gaia

Bnkr44

Alfa

Giuse The Lizia

Ciliari

Mille

I vincitori del Contest 1MNEXT (Etta, Maninni, Still Charles)

Il vincitore del contest Sicurezza stradale in musica (Hermes)

Rose Villain

Wayne

Tropea

Napoleone

Uzi Lvke

Epoque

Ginevra

Serendipity

L'Orchestraccia

Fulminacci

Mara Sattei

Paolo Benvegnù

Il Tre

Ore 19:00 dj set di Ema Stokholma

Ore 21 ritorna la musica dal vivo

Ariete

Geolier

Coma_Cose

Matteo Paolillo

Levante

Aiello

Baustelle

Johnson Righeira

Francesco Gabbani

Carl Brave

Tananai

Piero Pelù con Alborosie

Lazza

Ligabue

Emma

Mr.Rain

Rocco Hunt

Aurora

Come seguirlo in diretta tv e in streaming

L’apertura ufficiale del Concerto è prevista per le ore 14:00, ma l’evento verrà trasmesso in diretta e in maniera integrale a partire dalle ore 15:15 fino a mezzanotte su Rai 3, salvo la pausa dalle 19:00 alle 20:00 per l’edizione serale dei telegiornali. Sarà possibile seguire la diretta anche su Rai Radio 2, in streaming sulla piattaforma RaiPlay e dall’estero sul canale di Rai Italia.