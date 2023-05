Ascolti tv lunedì 1 maggio 2023: chi ha vinto tra Il Commissario Montalbano, Storm Boy e Concertone Gli ascolti tv di lunedì 1 maggio 2023: Montalbano vince con il 18 % di share, Storm Boy raggiunge il 10.9%. Il Concerto del Primo Maggio in access supera i 2 milioni. Tutti i dati auditel.

A cura di Gaia Martino

Il palinsesto televisivo della serata di lunedì 1 maggio 2023 ha offerto al pubblico italiano un ventaglio di opportunità tra fiction, intrattenimento e trasmissioni dedicate all'informazione e all'approfondimento politico. Ieri dalle ore 15.15 sino a tarda serata è andato in scena anche il Concerto del Primo Maggio, trasmesso su Rai 3, su Rai Uno la fiction in replica Il Commissario Montalbano con l'episodio Gatto e Cardellino. Su Canale 5 il film Storm Boy – Il ragazzo che sapeva volare: ecco chi ha conquistato gli ascolti tv, tutti i dati auditel.

Montalbano vince con il 18 %: il confronto con gli altri canali

Nella serata di ieri, lunedì 1 maggio 2023, su Rai 1 Il Commissario Montalbano in replica con l'episodio Gatto e Cardellino ha appassionato 3.388.000 spettatori pari al 18% di share. Si aggiudica così il primato in termini di ascolti tv. Su Canale 5 è andato in onda in prima visione il film Storm Boy – Il Ragazzo che sapeva volare che ha raccolto davanti al video 1.865.000 spettatori pari al 10.9% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha convinto 880.000 spettatori con il 4.3%, a seguire Blue Bloods ha interessato 824.000 spettatori pari al 5% di share. Italia 1 con Freedom – Oltre il Confine ha intrattenuto 970.000 spettatori con il 6.2%. Su Rete4 Quarta Repubblica ha totalizzato 794.000 spettatori con il 5.6% di share. Su La7 Habemus Papam ha registrato 626.000 spettatori con uno share del 3.3%. Su Tv8 Skyfall ha segnato 562.000 spettatori con il 3.4%.

Gli ascolti del Concerto del Primo Maggio

Il Concertone del Primo Maggio ha superato i 2 milioni di telespettatori nell'Access Prime Time: Rai tre dalle 20 alle 21.15 ha raccolto davanti al video 2.124.000 spettatori pari al 10.6 % di share. In prima serata il Concerto è stato seguito da 1.813.000 spettatori pari ad uno share dell’11.3%. I dati dimostrano che si tratta dell'edizione più vista negli ultimi anni: +146.000 dall’anno scorso.