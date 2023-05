Con il cuore nel nome di Francesco il 30 maggio su Rai1: Nek e Mr. Rain tra gli ospiti di Carlo Conti Con il cuore – Nel nome di Francesco andrà in onda martedì 30 maggio su Rai1, in diretta dalla Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi.

Fervono i preparativi per la serata di beneficenza Con il cuore – Nel nome di Francesco, in onda dalla Basilica Superiore di San Francesco d'Assisi, martedì 30 maggio su Rai1. Il conduttore, Carlo Conti, ne ha parlato in un'intervista rilasciata a DiPiù, nel corso della quale ha anche svelato i nomi di alcuni ospiti.

Con il cuore – Nel nome di Francesco, gli ospiti del programma di Carlo Conti

Carlo Conti, sulle pagine del settimanale DiPiù, ha anticipato alcuni degli ospiti che prenderanno parte alla sedicesima edizione dell'evento benefico Con il Cuore – Nel Nome di Francesco. Tra gli artisti che saliranno sul palco, ci saranno anche i Pooh, nella formazione che include Riccardo Fogli, Fiorella Mannoia, ma anche Nek e Francesco Renga. Gli spettatori potranno ascoltare anche la musica di Mr. Rain, reduce dal Festival di Sanremo 2023, dove si è posizionato terzo con il brano Supereroi. E poi, ci sarà Amii Stewart. Di lei, il conduttore Carlo Conti ha detto:

Canterà un brano molto toccante, con un testo ispirato a un discorso che Papa Ratzinger tenne nel 2008 a New York, davanti alle rovine delle Torri Gemelle, che è stato messo in musica dal compositore Beppe Dati.

Il ricavato sarà devoluto alle mense francescane

Il ricavato della serata sarà devoluto alle mense francescane che operano in Italia e all'estero e che forniscono un aiuto essenziale anche nelle zone che in questo momento stanno affrontando il dramma della guerra, come l'Ucraina. Carlo Conti ha spiegato che la pandemia ha reso ancora più essenziale il loro servizio:

