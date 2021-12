Come una volta, il reality in cui trovare l’amore da favola nel 1821 Trovare l’anima gemella, ma a ritroso nel tempo, arrivando al 1821. Questa è la scommessa del reality “Come una volta” disponibile dal 6 gennaio su Discovery +, dove si cerca l’amore immersi nell’atmosfera del 1821.

A cura di Ilaria Costabile

Probabilmente dopo aver visto Bridgerton e la storia d'amore tra Daphne e il Duca di Hastings, è comparsa un po' di nostalgia dei tempi che furono, quando trovare l'amore poteva essere più difficile di quanto non lo sia adesso, ma forse più intenso e decisamente richiedeva dei tempi più lunghi. Ed ecco che, quindi, si è pensato di ideare un reality in cui cercare l'anima gemella, ma come se si vivesse nel 1800. Si chiama "Come una volta" e sarà disponibile a partire dal 6 gennaio su Discovery+. Dodici saranno i partecipanti e a tutti loro sarà concesso di cercare la propria metà, ma stando a delle regole ben precise, seguendo i canoni di un'epoca così lontana da quella attuale e che, forse, può insegnarci che forse le modalità odierne di conoscenza ci stiamo perdendo qualcosa.

Come funziona il reality

Il tutto è ambientato nel 1821 e i partecipanti dovranno imparare le regole del galateo, del portamento e della dizione, una scuola di buone maniere per prepararli ad incontrare la persona giusta. Dovranno salutare le loro abitudini, abbandonando cellulari e abiti contemporanei, per indossare vestiti d'epoca e immergersi in un mondo lontano da loro. L'incontro e la conoscenza avveniva tra le mura di casa, tramite missive in cui scambiarsi pensieri, ma anche provare ad incontrarsi per una passeggiata in cui camminare l'uno accanto all'altro. Cambia il modo di approcciarsi all'amore e "Come una volta" ha l'obiettivo di far avvicinare i ventenni di oggi a delle modalità che non gli appartengono, ma che possono svelare aspetti interessanti. Ad aiutarli in questo percorso ci saranno Madame Lombardini, istitutrice del palazzo e Monsieur Dacepparello, il precettore che daranno loro delle direttive per diventare delle impeccabili dame e dei perfetti gentiluomini.

Un amore da favola

Un dating show in un'epoca diversa, un esperimento sociale che, però, può dare i suoi frutti e può incuriosire anche i più scettici, proseliti del "tutto e subito" e non della filosofia che "per ogni cosa c'è il suo tempo", e con cui cercare un amore diverso, magari duraturo e decisamente meno istantaneo.