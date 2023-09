“Come si permette?”, le voci su una rottura tra Pier Silvio Berlusconi e Bianca Berlinguer Uno scenario apocalittico quello descritto in queste caldissime ore a Mediaset dopo le parole della conduttrice in diretta: “Le hanno fatto un contratto, si dice, da seicentomila euro, può invitare chi vuole e dice ‘non proprio facilissima’? Come si permette?”.

Uno scenario apocalittico quello pubblicato da Carmelo Caruso per l'edizione odierna de Il Foglio. Secondo il giornalista, le parole di Bianca Berlinguer nella seconda puntata di È sempre Cartabianca sulle sue difficoltà di inserimento a Mediaset non sarebbero piaciute all'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi. "La Rai la riprenderebbe domani, Mediaset la riporterebbe stasera", scrive Caruso. I condizionali, ovviamente, sono d'obbligo ma esistono una serie di fattori che stanno davvero rendendo difficile la convivenza tra l'azienda fondata dal Cavaliere e la nuova regina dei talk show.

Lo studio è terrorizzato

Si scrive di uno "studio terrorizzato" che sarebbe reso difficile proprio da Bianca Berlinguer che passa come una sorta di maniaca del controllo: "Operatori terrorizzati, parrucchieri che rischiano di essere passati per le unghie". Non dovesse bastare l'appello diretto di Mauro Corona all'amministratore delegato, chiamato per l'occasione "Pietro" Silvio Berlusconi, la misura si sarebbe colmata qualche ora più tardi quando la De Gregorio (altra novità assoluta) ha salutato Bianca Berlinguer nello studio chiedendole come sta e lei ha risposto: “Eh, insomma. Bisogna anche ambientarsi in una azienda nuova e molto diversa rispetto a quella dove sono stata, per trentaquattro anni”. La reazione che sarebbe arrivata dall'alto non lascerebbe spazio a nessuna interpretazione: "Ma come si permette?"

Il contratto da seicentomila euro e "carta bianca" su tutto, anche su Andrea Scanzi

“Le hanno fatto un contratto, si dice, da seicentomila euro, può invitare chi vuole e dice ‘non proprio facilissima’? Come si permette?”, queste sono le voci che vengono riportate su Il Foglio. Il contratto faraonico e la possibilità di invitare chi vuole: Concita De Gregorio ospite fissa come Andrea Scanzi. Non esattamente due figure vicine al mondo Berlusconi. Proprio Andrea Scanzi, come scrive Caruso, percepirebbe un cachet monstre da 1500 euro a puntata. Per un collegamento da casa. In Rai, Cartabianca costava solo 56 mila euro a puntata. Qui, il prezzo sale incredibilmente e si rischia di salire oltre i 20 mila euro soltanto di ospiti.