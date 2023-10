Come cambia il Tg1: nuova sigla e nuova impostazione della conduzione Il Tg1 si è rifatto il look, ma a ben vedere sembra quasi un ritorno al vecchio grande classico formato. Ecco cosa è cambiato e come.

Il Tg1 si è rifatto il look, ma a ben vedere sembra quasi un ritorno al vecchio grande classico formato. Dopo l'avveniristico cambio della scorsa stagione, con nuove sigle e nuovi stili, il Tg1 torna a un formato canonico a partire dall'edizione della sera dell'8 ottobre. Sono cambiamenti che rappresentano davvero quasi un ritorno a uno stile meno esagerato rispetto a quanto visto nella stagione precedente.

Cambio della posizione della conduzione

L'impostazione precedente era stata inserita a partire dall'8 settembre 2022, andando onda da uno studio totalmente rinnovato, con una nuova sigla e una nuova grafica. È passato poco più di un anno e la nuova gestione ha deciso di cambiare di nuovo tutto, ma è uno stravolgimento meno visibile rispetto all'ultimo aggiornamento. Una delle novità più evidenti riguarda la posizione della conduzione. Dopo un periodo in cui la conduzione era stata spostata in varie postazioni all'interno dello studio, possiamo adesso assistere a un ritorno alla postazione principale delle edizioni ordinarie. Questa scelta conferisce al telegiornale una maggiore stabilità visiva e una sensazione di continuità, avvicinandosi a uno stile più tradizionale. Dal web, il sempre attento Marco Salaris (@seelallero) su X ha fatto notare il cambiamento criticando anche la scomparsa del globo neutrale dallo studio per favorire un'altra novità. Vediamo quale.

Il ritorno della crono-foto

È tornata anche la crono-foto delle notizie sullo sfondo che aveva già caratterizzato per anni le scorse edizioni del Tg1. Gli spettatori avranno di nuovo un riepilogo visivo delle notizie dell'edizione e la rimozione del globo che era stato introdotto nella stagione precedente. Si tratta di un cambiamento che è comunque figlio di una nuova gestione che cerca, probabilmente, di rafforzare la sua identità attraverso un ritorno al passato.