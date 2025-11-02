Claudio Amendola: “Uso un test Covid positivo per saltare alcuni eventi. Dopo Francesca Neri, non sono più solo”

Claudio Amendola ospite di Verissimo ha raccontato di aver riciclato dei test Covid positivi, che fece in passato, per “riciclarli e assentarmi ai matrimoni”. L’attore ha rivelato di aver ritrovato l’amore: “Non sono più solo, ma vivo una cosa molto privata”.

Claudio Amendola ospite di Verissimo oggi, domenica 2 novembre, ha raccontato di aver ritrovato l'amore dopo la separazione da Francesca Neri. Papà e nonno, è sempre molto impegnato sul lavoro: per questo motivo, ha ammesso di non riuscire ad essere sempre presente nelle vite dei suoi cari. Tra le sue confessioni alla Toffanin, anche una relativa alla sua indole "da bugiardo": "Sono un difensore delle bugie bianche. Ho conservato test del Covid positivi per riciclarli".

Amendola: "Ero un bugiardo, oggi difendo le bugie bianche"

"Sono un difensore delle bugie bianche. Credo che le bugie abbiano un valore cromatico, ci sono bugie utili che evitano dispiaceri, dissapori" ha commentato Claudio Amendola che a Verissimo ha raccontato di aver conservato dei test Covid che fece in passato, quando era positivo, per riutilizzarli in diverse occasioni. "Mi sono conservato i test del Covid positivi, e molto spesso li ho riciclati per dire "Purtroppo ho il Covid non posso venire al tuo matrimonio", ha ammesso. In passato, prima di incontrare l'ex moglie Francesca Neri, "sono stato un bugiardo". L'attore ha rivelato di aver detto molte bugie da giovane: "Ero bugiardo da ragazzino, ci sono alcune bugie da giovane che ancora reggono e che non svelerò mai". Oggi vive con il figlio Rocco e "sto recuperando il tempo anche con gli altri": "Ho una vita frenetica, ma riusciamo a sentirci tanto e a vederci un po' di più. Devo confermare che come nonno non sono molto presente, ci sentiamo spesso ma sono nel mio cuore".

"Non sono più solo", la confessione di Claudio Amendola

Infine, Claudio Amendola ha ammesso di aver ritrovato anche l'amore dopo la separazione da Francesca Neri avvenuta nel 2022. "Non sono più solo, ma vivo una cosa molto privata. Francesca Neri sta bene" ha dichiarato a Silvia Toffanin, senza rivelare l'identità della donna che gli sta accanto. Un anno fa fu paparazzato con Giorgia Guglielman, costumista conosciuta sul set de Il Patriarca 2, ma ospite in tv non ha specificato se è lei il suo nuovo amore.