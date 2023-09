Chiara Valerio risponde a Vannacci e Pillon: “Ossessionati da Michela Murgia che aveva previsto tutto” La scrittrice e curatrice editoriale ha risposto alle parole di Roberto Vannacci e Simone Pillon su Michela Murgia: “È un’ossessione quella nei suoi confronti. Siamo un fattore dieci volte minore rispetto a tutte le sue pubblicazioni”.

Nella prima puntata della nuova stagione di Propaganda Live, in onda venerdì 15 settembre, tra gli ospiti anche Chiara Valerio. La scrittrice, in collegamento da PordenoneLegge, ha fornito alcune considerazioni sulle espressioni più recenti di esponenti di Governo (il ministro Roccella) e di "congiunti", come da lei dichiarato, in riferimento alle frasi di Andrea Giambruno pronunciate nel emse di agosto: "Ogni volta che c'è un'espressione di membri del Governo o congiunti mi viene la malinconia, per non dire altro. La discussione sulla minigonna ci riporta agli anni '50". Poi, un commento ai tweet di Simone Pillon sui libri venduti da Roberto Vannacci che hanno superato quelli di Michela Murgia e le stesse considerazioni del generale, espresse alla presentazione organizzata da Nazione Futura a Roma.

Le parole di Chiara Valerio

Diego Bianchi, il conduttore di Propaganda Live, lancia in onda un contributo proprio dal convegno di Nazione Futura che ha ospitato il generale Roberto Vannacci che, in fase di presentazione, ha raccontato che la strategia accusatoria nei suoi confronti, in questo momento, è la seguente: "È un lucratore, sta vendendo tanto e sta facendo un sacco di soldi", ha detto Roberto Vannacci, "ma perché non avete mai chiesto alla compianta Michela Murgia?". In relazione a queste dichiarazioni, Chiara Valerio ha osservato:

I numeri non danno dati in assoluto. Rispetto alla parte del lucro che citava Vannacci, vorrei dire che nel solo 2023, Michela Murgia ha venduto 230mila copie e in tutta la sua vita più di un milione di copie. Ovviamente è un'ossessione quella su Michela Murgia, che è una scrittrice tradotta in trenta paesi, non so se Vannacci sia stato già tradotto all'estero. […] Siamo un fattore dieci volte minore rispetto a tutte le pubblicazioni di Michela Murgia.

"Michela Murgia aveva intuito politicamente alcune cose che stanno succedendo"

Tra le considerazioni finali della scrittrice e curatrice editoriale della Marsilio, ancora un'altra su Michela Murgia che aveva "intuito politicamente" lo scenario attuale: "Michela aveva intuito politicamente alcune cose che stanno succedendo. Come l'aveva intuito Carla Lonzi, che diceva negli anni Settanta che il fascismo ha due ossessioni: la famiglia e la sicurezza. E in questo Governo è sintetizzato nel concetto della ‘minigonna' e di mamme che consigliano dal loro tinello alle figlie di non uscire".