Chi sono i finalisti di The voice Senior: i nomi dei 12 concorrenti e le squadre dei 4 giudici La puntata di sabato 14 gennaio ha decretato i 12 concorrenti che hanno accesso alla fase finale del programma di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. Ecco chi sono i concorrenti finalisti scelti da Loredana Bertè, Clementino, Orietta Berti e Gigi D’Alessio.

A cura di Giulia Turco

The Voice Senior ha i suoi finalisti. La puntata di sabato 14 gennaio ha decretato i 12 concorrenti, 3 per ogni giudice, che hanno accesso alla fase finale del programma di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. Nel corso della semifinale si sono esibiti 24 talenti . Tra le ultimissime esibizioni di The Voice Senior 2022, degne di nota sono state quelle di Arthur Miles salito sul palco con “Stand by me”, Luciano Genovesi sulle note de “L’isola che non c’è” di Edoardo Bennato e Pino Puggelli che ha fatto esplodere il pubblico con i Kiss, cantando “I was made for lovin’ you”. Ecco chi sono i concorrenti finalisti scelti da Loredana Bertè, Clementino, Orietta Berti e Gigi D'Alessio.

La squadra di Loredana Bertè

Una scelta difficile per Loredana Bertè, che deve scegliere a chi dare l’ultimo posto per la finale: “La mia punta di diamante è Lanfranco Carnacina”. È dunque lui che si esibirà in finale. Carico di gioia il Senior ringrazia Loredana in lacrime. La sua squadra di finalisti è composta da:

Walter Stervini

Donata Brischetto

Lanfranco Carnacina

La squadra di Clementino

Una scelta difficile per il rapper che alla fine si è trovato a scegliere solo tre dei suoi concorrenti: “Sono stati bravi tutti e tre, ognuno nel suo genere. L’ultimo finalista del team Clementino per la finale… Lucià, mi dispiace, ma mi devi sopportare ancora!", scherza. La sua squadra di finalisti è composta da:

Luciano Genovesi

Marcella Di Pasquale

Russell

La squadra di Orietta Berti

“Decido di portare in finale due concorrenti. Il primo nome è quello di Franco Tortora", spiega Orietta. "Non me ne voglia rosa ma porto in finale Cosetta, un genere diverso”. La giudice occupa dunque due posti su tre per la finale: insieme a lei vanno in finale Franco Tortora e Cosetta Gigli. La sua squadra di finalisti è composta da:

Franco Tortora

Roberto Barocelli

Cosetta Gigli

La squadra di Gigi D'Alessio

“Io sono tanto orgoglioso dei finalisti che ho portato. Quest’anno abbiamo avuto una novità e me la voglio giocare fino in fondo: porto con me in finale Piero e Beatrice”, spiega il giudice. La sua squadra di finalisti è composta da:

Piero Cotto e Beatrice Pasquali

Claudia Arvati

Annibale Giannarelli