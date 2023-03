Chi sarà il quarto finalista del Gf Vip 2023: i risultati del sondaggio Secondo i lettori di Fanpage.it, a conquistare il posto da quarto finalista del Grande Fratello Vip sarà . Ultim classificat che, in caso di ultima posizione, dovrà abbandonare il gioco.

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 27 marzo sarà eletto il quarto finalista di questa edizione del reality show. La domanda rivolta al pubblico sul finire della scorsa puntata chiedeva ai votanti di scegliere chi tra Alberto De Pisis, Andrea Maestrelli, Edoardo Tavassi, Milena Miconi, Nikita Pelizon e Luca Onestini avrebbe meritato la finale. Sarà il pubblico, attraverso il televoto, a stabilire chi tra le quattro concorrenti avrà accesso di diritto alla finalissima del 3 aprile 2023. Il concorrente meno votato tra loro dovrà invece abbandonare la Casa.

I risultati del sondaggio di Fanpage.it: Nikita finalista e Andrea eliminato

Fanpage.it ha lanciato un sondaggio per stabilire quale concorrente, secondo i lettori, meriterebbe la finale. Secondo i voti espressi dagli utenti, a guadagnare l’accesso all’ultima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini sarà Nikita Pelizon, risultata essere la più votata con il 46% delle preferenze. Il secondo concorrente più votata è risultato essere Edoardo Tavassi che ha raccolto il 34% delle preferenze. Terzo posto, ma molto distante dai primi due, per Luca Onestini che ha totalizzato l'8% dei voti. Quarta posizione per Alberto con il 7%, quinta per Milena Miconi con il 5%. Secondo questo sondaggio, l'ultima posizione è affidata ad Andrea, il quale non ha ricevuto preferenze. Se andasse così, sarebbe lui a essere eliminato.

Tre finaliste: Micol, Oriana e Gaiele

Il quarto concorrente che questa sera si guadagnerà il posto da finalista andrà ad aggiungersi a Micol Incorvaia, Oriana Marzoli e Sofia Giaele De Donà hanno già conquistato l’accesso alla finale del Grande Fratello Vip nel corso di tre roventi televoti indetti nelle scorse settimane. Vedremo questa sera chi sarà finalmente la quarta o il quarto finalista.