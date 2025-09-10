Chi l’ha visto torna stasera su Rai3 con Federica Sciarelli: anticipazioni della puntata di mercoledì 10 settembre

Stasera, mercoledì 10 settembre, torna Chi l'ha visto? Il programma condotto da Federica Sciarelli riconquista il suo posto nel palinsesto di Rai3. L'appuntamento è alle ore 21:20. La giornalista ripartirà dal caso della donna misteriosa morta a Chivasso in ospedale. Il nome fornito era falso. Si tenta di risalire alla sua identità. La trasmissione darà spazio anche a intricati casi di scomparsa, come quello di un uomo di cui si sono perse le tracce in circostanze poco chiare. E poi, il giallo di Liliana Resinovich e gli appelli del pubblico.

Anticipazioni Chi l'ha visto?, i casi della puntata di mercoledì 10 settembre

Tanti i casi che saranno trattati nel corso della puntata di Chi l'ha visto? in onda mercoledì 10 settembre. La trasmissione condotta da Federica Sciarelli ripartirà dalla morte della misteriosa donna di Chivasso. Si faceva chiamare Evelina Valle e diceva di avere 46 anni. Lo scorso luglio è stata ricoverata in gravi condizioni presso l'ospedale di Chivasso, dove poi è deceduta. Chi l'ha visto? si farà portavoce dell'appello della Procura per identificare la donna, che sembra avere dato nomi diversi in circostanze diverse, ma tutti falsi. Il programma di Rai3 si occuperà anche dei casi di scomparsa che si sono verificati durante l'estate appena trascorsa. In particolare, Federica Sciarelli porterà all'attenzione degli spettatori il caso di un uomo che dopo avere dialogato con una donna che sosteneva di essere una francese residente a Firenze, non ha più dato sue notizie. Spazio, poi, a casi su cui ancora non è stata fatta piena chiarezza come quello di Liliana Resinovich. La trasmissione si chiede come mai sia stata formattata la GoPro di Sebastiano Visintin. Gli spettatori avranno modo di intervenire in diretta per appelli o per dare informazioni importanti sui casi di scomparsa trattati.

Chi l'ha visto torna stasera, la prima puntata dopo la pausa estiva

La trasmissione Chi l'ha visto? riparte stasera, mercoledì 10 settembre, con una lunga diretta. Federica Sciarelli terrà compagnia al pubblico dalle ore 21:20 a mezzanotte circa. Torna, dunque, su Rai3 il programma che si occupa di casi di cronaca e della ricerca di persone scomparse. L'appuntamento è alle ore 21.20. È possibile seguire la trasmissione anche in diretta streaming sulla piattaforma RaiPlay.