Chi l’ha visto, puntata del 22 giugno: il caso di Angela Celentano e la scomparsa di Andreea Rabciuc Nella puntata di Chi l’ha visto? in onda mercoledì 22 giugno il caso di Angela Celentano, la scomparsa di Andreea Rabciuc e i funerali della piccola Elena Del Pozzo, la bambina di 4 anni uccisa dalla madre Martina Patti. Le anticipazioni.

A cura di Daniela Seclì

Angela Celentano e Andreea Rabciuc

Chi l'ha visto?, programma condotto da Federica Sciarelli, torna in tv mercoledì 22 giugno alle ore 21:20 su Rai3. La giornalista si occuperà di numerosi casi di scomparsa, cercando di dare un aiuto concreto – anche tramite le segnalazioni degli spettatori – alle famiglie che cercano i loro cari. Secondo le anticipazioni, tra le altre storie, si parlerà anche del caso di Angela Celentano e della scomparsa di Andreea Rabciuc. È molto probabile, inoltre, che il programma di Rai3 torni a occuparsi dell'omicidio della piccola Elena Del Pozzo, uccisa dalla madre Martina Patti.

La scomparsa di Angela Celentano

Angela Celentano è scomparsa il 10 agosto 1996. Quel giorno partecipava a una gita al Monte Faito con i genitori e una quarantina di altre persone. La piccola, che all'epoca aveva solo 3 anni, seguì Renato, un bambino di 11 anni che si stava recando nel parcheggio per lasciare in macchina il pallone. Il bambino chiese ad Angela di tornare indietro e raggiungere la sua mamma. Celentano prima non lo ascoltò, poi acconsentì. Da quel momento si sono perse le sue tracce. Alle 13 venne lanciato l'allarme. Sono passati 26 anni da allora, ma i genitori continuano a lottare per ritrovare Angela.

Nella puntata di Chi l'ha visto? in onda mercoledì 22 giugno, Federica Sciarelli farà vedere le nuove foto che mostrano quale potrebbe essere oggi il volto di Angela Celentano. I genitori sono convinti che la bambina sia ancora viva e sia stata adottata illegalmente. Per aiutarli nella loro ricerca, l'associazione SOS Desaparecidos ha fatto in modo che la foto di Angela Celentano fosse esposta presso tutti i bancomat.

Andreea Rabciuc, ospite in studio il fidanzato Simone Gresti

La puntata di Chi l'ha visto?, in onda mercoledì 22 giugno, tornerà anche sul caso della scomparsa della campionessa di tiro a segno Andreea Rabciuc. La ventisettenne è scomparsa l'11 marzo 2022, tra la frazione Moie di Maiolati Spontini e Montecarotto, in provincia di Ancona. Andreea è scomparsa dopo avere partecipato a una festa in un casolare sperduto nelle campagne della Vallesina. L'ultima persona ad averla vista è il fidanzato Simone Agresti, che è attualmente indagato per sequestro di persona. L'uomo sarà in studio, mentre spunta il dettaglio di una macchina nera che potrebbe avere portato via Andreea.

Omicidio Elena Del Pozzo e anticipazioni sui casi della puntata del 22 giugno

Elena Del Pozzo

Oggi si terranno i funerali della piccola Elena Del Pozzo, la bambina di soli 4 anni, uccisa dalla madre Martina Patti. È molto probabile, dunque, che Chi l'ha visto? torni anche su questo caso. Inoltre, tra i casi trattati, quello di Amjid Hussain, il 34enne scomparso da Cancello ed Arnone, nella provincia di Caserta il 22 gennaio. Nell'ultima telefonata, fatta al fratello, disse di trovarsi nei pressi del fiume Volturno. Spazio anche alla scomparsa di Michele Conti. Non si hanno più notizie del 79enne dal 22 giugno 2012. È scomparso da Latte, frazione di Ventimiglia (Imperia). Si tornerà, infine, sui casi di Salvatore Scarpitti, 54enne scomparso da San Salvo in provincia di Chieti, il 26 maggio 2022 e il caso di Domenico Manzo, scomparso da Prata di Principato Ultra, in provincia di Avellino, l'8 gennaio 2021.