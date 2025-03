video suggerito

Chi è Enzo Prov, lo stilista nominato da Zeudi al GF per spostare voti: "Io mafioso? Follia. Non ho potere" Da giorni molti seguaci del Grande Fratello parlano di Enzo Prov, fashion designer nominato Zeudi affinché spostasse dei voti su Chiara. Intervistato su MowMag, Provenzano si dissocia e rivendica l'amicizia con Zeudi: "Spesso mi capita di dare vestiti a personaggi televisivi, anche al Grande Fratello". Tra questi anche Shaila Gatta, Jessica Morlacchi e Helena Prestes.

A cura di Andrea Parrella

Nelle ultime ore si è tornato a parlare prepotentemente di un video di Zeudi Di Palma al Grande Fratello in cui la concorrente invoca il sostegno al televoto per Chiara. Lo fa nominando i suoi familiari, Scampia che è il suo quartiere di origine, ma soprattutto Enzo Prov, nome misterioso che è stato identificato come una sorta di deus ex machina in grado di mobilitare flussi di voti "a comando" dall'interno della casa.

La frase con cui Zeudi ha chiesto i voti per Chiara

Che i voti per Chiara Cainelli siano poi effettivamente arrivati è provato dalla matematica, visto che il consenso della concorrente nelle ultime settimane è cresciuto sensibilmente, portandola fino alla finale. Non ci sono evidenze, tuttavia di legami tra quella frase di Zeudi e l'effettiva crescita dei voti. Fatto sta che la cosa, nel clima di accanimento su questo Grande Fratello che si avvia a conclusione dopo una stagione fortemente condizionata da fandom e gruppi di appassionati che si muovono a supporto dei concorrenti, il misterioso Enzo Prov ha assunto i caratteri di una specie di eminenza grigia in grado di decidere le sorti del programma.

Chi è Enzo Prov, spinto da Zeudi a spostare i voti su Chiara

Ma chi è esattamente Enzo Prov? Si tratta di Enzo Provenzano, stylist e fashion designer, come da descrizione sul suo account Instagram. Si tratta di uno stilista napoletano che ha spesso fornito abiti per diversi concorrenti del Grande Fratello del passato, come Samira Lui, e anche di quest'anno. Gli abiti da lui scelti sono stati indossati dalla stessa Zeudi Di Palma e anche da Shaila Gatta. A riprova di questa vicinanza con le due concorrenti ci sono anche articoli e post Instagram che parlano proprio della collaborazione di Provenzano con le concorrenti. Tra le foto che compaiono sui suoi profili social, scatti proprio dei suoi abiti al Grande Fratello, ma anche foto in compagnia di personaggi che hanno gravitato nei programmi Mediaset, dal concorrente del Gf di quest'anno Alfonso D'Apice al concorrente di Temptation Island Antonio Maietta, a riprova di una certa vicinanza a quella galassia televisiva.

Le parole dello stilista

Non è chiaro, tuttavia, per quale motivo Zeudi invochi proprio lo stylist in quel video e in che modo, eventualmente, Enzo Provenzano sarebbe in grado di indirizzare i voti. A rispondere è stato proprio il diretto interessato che, intervistato da Grazia Sambruna su MowMag, si è sfilato da ogni tipo di accusa: "Mi dissocio da tutte quello che stanno scrivendo di me. Io Mafioso?! Follia. Sono uno stylist, mi occupo di moda. Spesso mi capita di dare vestiti a personaggi televisivi, anche al Grande Fratello, da svariate edizioni". Rivendica un rapporto di amicizia proprio con Zeudi e anche con Shaila. Sulla frase di Zeudi Di Palma secondo cui lui sarebbe in grado di attivare voti commenta: "Non ho idea del perché le sia uscita una frase così. Non ho alcun ‘potere', mi fa ridere anche solo doverlo dire. Probabilmente voleva soltanto salutarmi, mandarmi un pensiero, un ringraziamento per gli abiti. Come per altro hanno già fatto Shaila, Jessica, Helena".