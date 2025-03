video suggerito

Alfonso D'Apice difende Zeudi Di Palma: "Spero che Chiara capisca che è la sua unica vera amica al GF" Con una story pubblicata su Instagram, Alfonso D'Apice ha voluto spezzare una lancia a favore di Zeudi Di Palma, accusata da Shaila Gatta di essersi avvicinata a Chiara Cainelli solo dopo aver litigato con Helena Prestes. Le parole del ragazzo: "Spero capisce che Zeudi è l'unica vera amica, senza interessi e secondi fini".

A cura di Sara Leombruno

Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma sono a un punto difficile della loro amicizia nella casa del Grande Fratello. Complice l'intervento di Shaila Gatta, che aveva accusato l'ex Miss Italia di essere una "brava giocatrice" e di essersi "avvicinata a Cainelli solo dopo aver litigato con Helena Prestes", la trentina è in dubbio se lei sia davvero sincera o la stia usando per creare dinamiche nel reality. Alfonso D'Apice, fidanzato di Chiara, ha espresso il suo pensiero attraverso una storia su Instagram, precisando di non voler influenzare in alcun modo il percorso della ragazza. Ecco cosa ha detto.

Le parole di Alfonso D'Apice su Zeudi Di Palma

Alfonso D'Apice e Zeudi Di Palma si conoscevano già da prima dell'inizio del Grande Fratello, essendosi visti in più di un'occasione dopo la fine della storia del ragazzo con Federica Petagna. Nella casa, però, sono diventati veri e proprio amici e ora lui ha voluto difenderla dalle affermazioni di Shaila Gatta, che l'ha accusata di "cercare alleanze, non amicizie" al Grande Fratello e di essere una "brava giocatrice". In una story pubblicata sul suo profilo Instagram, l'ex di Temptation Island ha lanciato un monito alla sua fidanzata Chiara, conosciuta durante la permanenza nel reality:

Facciamo chiarezza. Ricevo centinaia di messaggi riguardo alla situazione tra Chiara e Zeudi e voglio rispondere in modo diretto. Ho sempre difeso Chiara, sia dentro che fuori dalla casa, anche a costo di mettermi in cattiva luce e crearmi nemici. Chiara è una ragazza intelligente, sa come proteggersi da sola, e se ci dovesse essere bisogno la proteggerò come ho sempre fatto. Però, questa volta non credo che sia il caso.

Alfonso ha quindi spezzato una lancia a favore della sua amica Zeudi: "Spero che Chiara capisca che l'unica vera amicizia, senza interessi e secondi fini, che esiste in quella casa è quella con Zeudi. Lo spero per lei, se così non fosse, sono sicuro che fuori dalla casa si renderà conto di tante cose". Il ragazzo non intende intervenire durante la puntata, perché preferisce rimanere neutrale e non influenzare il suo percorso: "Farà ciò che riterrà giusto per sé, ognuno gestisce le amicizie a modo proprio. Per quanto mi riguarda, Zeudi è e rimarrà una mia amica".