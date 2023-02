Chi è Cristina Di Tella, star di TikTok e imitatrice a Belve Cristina Di Tella è una delle giovanissime star di TikTok che è entrata a far parte della squadra della nuova edizione di Belve. La giovanissima comica molisana è brava a imitare alla perfezione intonazione e gestualità dei personaggi del mondo dello spettacolo.

Cristina Di Tella è una delle giovanissime star di TikTok che è entrata a far parte della squadra della nuova edizione di Belve. Il programma di Francesca Fagnani passa in prima serata, quindi si struttura in maniera diversa anche con una di personaggi ricorrenti. Come appunto, Cristina Di Tella che è diventata popolare per imitare alla perfezione le intenzioni dei vari personaggi dello spettacolo. Da Antonio Cassano a Oriana Marzoli del Grande Fratello Vip, Cristina Di Tella da Termoli è diventata super popolare.

Chi è Cristina Di Tella, i video della tiktoker che imita i personaggi famosi

Cristina Di Tella ha 24 anni e viene da Termoli, provincia del Molise. È capace di replicare perfettamente le intonazioni, ma anche la mimica facciale dei personaggi che prende di mira. Queste performance l'hanno resa estremamente popolare sui social network. Oggi, il suo profilo Instagram detiene ben 62.900 follower; il suo profilo TikTok è invece seguito da 280mila follower. Tra le sue migliori imitazioni, quella di Antonio Cassano, ma anche quella di Oriana Marzoli, di Chiara Ferragni e di Pierluigi Diaco.

La vita privata di Cristina Di Tella

Cristina Di Tella è una degli esponenti più brillanti della generazione social. Non ci sono notizie confermate sulla sua vita privata, ma in una recente intervista a Termoli online ha raccontato della sua predisposizione per imitare l'intonazione e la gestualità dei personaggi: "Ho sempre avuto questa voglia di imitare, ho sempre ricordato le frasi celebri delle persone e per caso ho iniziato su TikTok. Faceva già ridere ai miei amici, ai miei parenti, allora è venuto naturale farlo anche su TikTok". Cristina Di Tella ha anche affrontato la piaga degli hater, come ha confermato al quotidiano online locale: "Mi dicevano che non ho niente da fare, che mi devo andare a trovare un lavoro, io non li ho mai risposti anzi li ho sempre cancellati tutti. Non sono molto diplomatica come persona, mi verrebbe sempre di rispondergli a tutti".