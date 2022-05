Che Tempo Che Fa chiude la sua stagione migliore: grandi interviste che sono già nella storia Il secondo anno di Fabio Fazio su Rai3 ha dato maggiore sicurezza e tranquillità. È stata forse una delle stagioni migliori con interviste destinate a fare la storia della tv.

La stagione di Che Tempo Che Fa che si è appena conclusa si può considerare forse come la migliore in assoluto. Certamente, in relazione alla qualità degli ospiti, ma anche gli ascolti tv non hanno disatteso: 2.7 milioni di spettatori netti è la media stagionale, restando sempre sul podio con uno share dell'11.3%. Un punto percentuale in più, nell'era dei contenuti on demand, non è poco.

Il secondo anno di Fabio Fazio su Rai3 ha dato maggiore sicurezza e tranquillità. Le pressioni politiche sono ormai un ricordo lontano e il talk show ha goduto di maggiore incisività, rimanendo soprattutto all'estero il principale riferimento. Tra gli ospiti, infatti, ricordiamo Lady Gaga, Javier Bardem, Quentin Tarantino, Sean Penn, Tom Hanks, Austin Butler, Rafael Nadal, Zlatan Ibrahimovic, Ed Sheeran, Anthony S. Fauci, Richard Gere, Penelope Cruz, Pedro Almodovar e Stromae.

Le interviste che sono destinate a fare storia. Una è sicuramente quella a Papa Francesco, seguita da più di 8 milioni di spettatori netti per il 30% di share. È stato il momento televisivo più visto di tutta Rai3, finendo addirittura per oscurare una prima tanto attesa come la nuova stagione de L'Amica Geniale. I temi dell'intervista hanno toccato corde che oggi sono più che mai attuali: "Al primo posto ci sono le guerre. La gente è al secondo posto". Quest'anno, un'altra intervista molto importante è stata quella a Patrick Zaki: la prima intervista a una tv italiana. "Sto bene, sto davvero bene e mi sembra davvero di vivere in un sogno", ha dichiarato alla trasmissione.

Tutto questo non ha fatto altro che affermare ulteriormente il buon nome di Che Tempo Che Fa nel panorama delle trasmissioni italiane più riconosciute a livello internazionale. La prossima stagione, ancora su Rai3, sarà la ventesima edizione. Meriterebbe una celebrazione da tutto il servizio pubblico.