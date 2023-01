Che Dio Ci Aiuti è imbattibile, la prima puntata stravince gli ascolti tv Il ritorno di Che Dio Ci Aiuti stravince agli ascolti tv. La fiction di Rai1, arrivata alla sua settima stagione, conquista più di 5 milioni di telespettatori.

A cura di Ilaria Costabile

Serata di ritorni in tv quella di giovedì 12 gennaio 2023, che ha visto riapparire sul piccolo schermo una della fiction Rai più amate di sempre, ovvero "Che Dio Ci Aiuti", arrivata alla sua settima stagione. L'accoppiata formata da Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci e Azzurra Leoardi, che ha il volto di Francesca Chillemi, è ormai garanzia di successo, come dimostrano gli ascolti del debutto in prima serata, con più di 5 milioni di telespettatori inchiodati davanti alla tv per capire cosa succederà alle loro beniamine. Un risultato il cui impatto appare ancor più forte, considerando che su Canale 5 è stata trasmessa la partita Roma-Genoa e su Italia1 c'era invece Harry Potter, uno dei titoli da sempre amatissimi dal pubblico. Su Rai3, invece, il debutto del nuovo programma di Geppi Cucciari, ovvero Splendida Cornice, è piuttosto tiepido.

Ascolti tv giovedì 12 gennaio 2023

Nella serata di ieri, giovedì 12 gennaio 2023, su Rai1 il ritorno della fiction Che Dio Ci Aiuti 7 ha raccolto davanti allo schermo 5.280.000 spettatori segnando il 28.2% con il primo episodio: 5.619.000 – 26.7% e il secondo episodio: 4.947.000 – 30%. Su Canale 5 la partita di Coppa Italia Roma-Genoa, significativa per gli ottavi di finale, è stata vista da 2.949.000 spettatori arrivando al 14.1% di share. Su Rai2 Che c’è di Nuovo è stato visto da 420.000 spettatori pari al 2.5% di share. Su Italia 1 Harry Potter e la pietra filosofale è stata la scelta di 1.310.000 spettatori con il 7.6%) di share. Su Rai3- dalle 21.21 alle 23.13 – l’esordio di Splendida Cornice, con Geppi Cucciari, ha interessato 902.000 spettatori arrivando ad uno share del 4.5%. Su Rete4 Dritto e Rovescio segna 917.000 spettatori con il 6.1% di share. Su La7 Piazza Pulita registra 692.000 spettatori arrivando uno share del 4.7%. Su Tv8 l'arrivo in chiaro di Quelle Brave Ragazze raggiunge 516.000 spettatori con il 2.9% di share.