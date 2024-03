Cesara Buonamici sull’avventura al GF: “Mi mancherà dopo la finale. Se tornerò? Non decido io” Cesara Buonamici intervistata da Libero ha parlato della sua avventura come opinionista al Grande Fratello. La finale si avvicina: “È stata un’esperienza lunga, ma ti abitui. Di sicuro mancherà qualcosa dopo la fine”. La conduttrice del Tg5 non sa se ci sarà anche nella prossima edizione: “La scelta spetta all’azienda”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cesara Buonamici commenta la sua avventura sulla sedia d'opinionista del Grande Fratello a poche settimane dalla finale, in programma per il 25 marzo 2024. Il reality anche quest'anno è durato oltre sei mesi, "Ho già avuto modo di dichiarare la mia ammirazione per gli inquilini capaci di resistere a tanto" ha commentato il volto del TG5 a Libero. Non sa se tornerà nelle stesse vesti, nella prossima edizione: "Mi sono trovata bene, ma non spetta a me decidere".

Le parole di Cesara Buonamici

"Tutto finisce. È stata un’esperienza lunga, ma è anche vero che era diventato un elemento presente nel ritmo della vita professionale. Ti abitui e vai avanti". Così Cesara Buonamici ha commentato la sua esperienza come opinionista del reality di Canale5, prima di continuare: "Di sicuro mancherà qualcosa dopo la fine. In fondo è un gioco ma anche un esperimento sociale, specie se uno non l’ha mai fatto. Vedi i caratteri, i comportamenti, i pregi e i difetti dei partecipanti. Impari a guardare e a capire per poter intervenire". Non sa se la ripeterà nella prossima edizione: "È una scelta che spetta all’azienda. Io posso solo dire di essermi trovata bene". Il volto del TG5 ha anche commentato le reazioni dei suoi colleghi Mediaset riguardo la scelta di approdare al GF come opinionista: "La nostra non è una categoria monolitica, con un unico parere diffuso. Favorevoli e scettici sono sempre presenti, comunque i colleghi di Mediaset mi sono stati vicini a cominciare dal direttore Mimun".

Il rapporto con Alfonso Signorini e il concorrente preferito

Sul rapporto con Alfonso Signorini, Cesara Buonamici ha raccontato: "È migliorato. Ci conoscevamo, ma collaborare assieme ha prodotto un affiatamento necessario in un programma del genere". Non entrerebbe come concorrente, per via della troppa permanenza nella casa: "Ho già avuto modo di dichiarare la mia ammirazione per gli “inquilini” capaci di resistere a tanto. Io non sarei capace di entrare". Non ha rivelato, però, chi preferisce e chi invece non l'ha affatto convinta: "Il gioco non è ancora finito e non voglio certo essere sospettata di voler spingere o affossare qualcuno. In ogni caso si tratta di valutare senza eccessi di simpatia o antipatia", ha commentato.