Cesara Buonamici attacca Beatrice Luzzi: "Perché ti accanisci contro Anita? Potrebbe essere tua figlia" Durante la puntata del 4 marzo del Grande Fratello, in studio, Cesara Buonamici è intervenuta attaccando Beatrice Luzzi per le parole usate contro Anita Olivieri in un'accesa lite: "Mi fanno male le sue lacrime. Perché ti accanisci contro di lei? Potrebbe essere tua figlia".

Durante la puntata del 4 marzo del Grande Fratello è nato un acceso scontro tra Beatrice Luzzi e Anita Olivieri. La prima ha definito la coinquilina una persona ‘perfida e cattiva', che in questi mesi ha soltanto usato Giuseppe Garibaldi. Ferita dalle parole, la seconda è scoppiata a piangere e non ha voluto rispondere. A intervenire, dallo studio, l'opinionista Cesara Buonamici, che ha preso le parti di Anita bacchettando l'attrice per i toni usati.

Lo scontro tra Beatrice Luzzi e Anita Garibaldi in puntata

Durante la diretta del 4 marzo, tra le due concorrenti è nato un acceso scontro: come si è visto in un filmato, Luzzi ha criticato Anita per il modo in cui ha trattato Garibaldi, definendola una persona "cattivissima". In puntata, la 25enne ha spiegato:

Beatrice è una persona che non si autoanalizza mai, le consiglio uno psicologo quando uscirà perché ne ha bisogno. Io stavo per uscire per causa sua. Io non ho più parlato di lei, non ho più messo bocca, lei continua a parlare di me. Tutto quello che dice di me è quello che pensa di se stessa. Io sono cresciuta, ho lavorato su me stessa, lei è rimasta come è entrata.

L'attrice ha subito ribattuto con parole che non sono passate inosservate: "Dopo avere stritolato Giuseppe, lo butta, lo getta, è un comportamento ingeneroso e cattivo. Lei non fa parlare nessuno, anche quando discuteva con Giuseppe. Faccio un grande in bocca al lupo a Riccardo (il fidanzato di Anita Olivieri, ndr)". Tornate in diretta, Anita è scoppiata a piangere: "È disumana, usa armi che non esistono. Mi deve far sentire uno schifo a tutti i costi". Durante la pausa pubblicitaria, poi Luzzi le si è avvicinata e ha aggiunto: "Hai parlato male di me per mesi, non puoi fare adesso la santarellina. Il pubblico ti ha parlato, evidentemente qualcosa di male hai fatto".

Le parole di Cesara Buonamici in difesa di Anita

Poco dopo lo scontro in diretta, vedendo Anita Olivieri ancora in lacrime, Cesara Buonamici è voluta intervenire, prendendo le difese della concorrente e andando contro Beatrice Luzzi per le parole usate nei confronti della coinquilina:

Sto molto male per le lacrime di Anita, è stata trattata male da Beatrice per quella serie di parole. Beatrice è una donna molto intelligente e in gamba, ma in questa fase in cui è già finalista dovrebbe avere un approccio più benevolo, non c’è bisogno di dire a una ragazza, che potrebbe essere sua figlia, ‘cattivissima, feroce, perfida, non hai cuore'. Non capisco perché ti devi accanire contro Anita, che in tutto questo percorso ti ha tenuto testa, benché abbia certamente per motivi di età e di esperienza meno strumenti dei tuoi, io sinceramente non ti capisco.

Anita ha subito ringraziato l'opinionista per le parole, mentre Luzzi è intervenuta per spiegare come stanno davvero le cose: "Non vorrei fare l'elenco perché il pubblico lo conosce molto bene. Per mesi me ne ha dette tante, sono stata presa da bersaglio come madre".

Marco Bellavia attacca Cesara Buonamici e difende Beatrice Luzzi

"Cesara abbiamo dimenticato le mille cessate di Anita contro Bea? Facciamole vedere". Così Marco Bellavia ha commentato su X le parole che l'opinionista in studio ha rivolto a Beatrice Luzzi. L'ex concorrente ha attaccato quindi Buonamici, sostenendo che Anita non sia immune dalle cattiverie, anzi, lei per prima le abbia dette contro l'attrice in questi sei mesi.