Caso scommesse su Sanremo, Striscia: "Conflitto d'interessi con i giornalisti che scelgono chi vince" L'ombra delle scommesse sul Festival di Sanremo: secondo Striscia ci sarebbe un conflitto d'interessi dei giornalisti che finiscono per indirizzare e decidere le quote dei bookmakers.

L'ombra delle scommesse sul Festival di Sanremo. Questa sera a Striscia la Notizia si parlerà proprio del caso dei voti dei giornalisti che hanno contribuito alla vittoria finale di Angelina Mango. Secondo quanto rivelato da Pinuccio, inviato di Striscia per Sanremo, ci sarebbe un conflitto d'interessi dei giornalisti che finiscono per indirizzare e decidere le quote dei bookmakers.

Lo scoop di Striscia

Striscia la Notizia ha raccolto numerose segnalazioni da parte di utenti e consumatori che avrebbero segnalato anomalie e criticità in riferimento al televoto. In casi più estremi, ad esempio, la conferma del voto e il relativo addebito di pagamento sarebbero arrivati addirittura il giorno seguente. Poi, la questione scommesse: i bookmakers da sempre basano le loro quote sui voti in pagella delle canzoni in gara, stilate dai giornalisti che possono preascoltare i brani. Gli stessi giornalisti, poi, incidono nella vittoria finale come da regolamento: il voto vale il 33%.

Tra i giornalisti ascoltati da Pinuccio c'è Michele Monina: "Credo ci sia un conflitto di interessi, motivo per cui da anni ho deciso di non esercitare il mio voto in sala stampa".

Le critiche alla stampa

La sala stampa ha dimostrato di non essere imparziale, fa sapere Striscia in un comunicato, "come si vede dall’esultanza immortalata in diversi video per la vittoria di Angelina Mango su Geolier. Ulteriore caso che ha spinto il Codacons a sporgere una denuncia all’Agcom, garante della comunicazione". Riguardo al dualismo tra Angelina Mango e Geolier, i dati diffusi dalla Rai dimostrano che non c'è stato alcun boicottaggio nei confronti dell'artista napoletano perché era dal principio in fondo alla lista di gradimento dei giornalisti presenti in sala stampa e abilitati a votare per le classifiche del Festival.