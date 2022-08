Caso Sanna Marin, lo sketch esilarante di Trevor Noah: “Ci sono leader che non hanno l’osteoporosi” Sketch esilarante del conduttore del The Daily Show, che ironizza sull’indignazione sollevata dal caso della premier finlandese immortalata in un video mentre bella a una festa con amici: “Tutti i leader lo fanno, la differenza è che non hanno amici abbastanza giovani che sappiano usare un telefono per filmarli”.

A cura di Andrea Parrella

Si continua a parlare del caso Sanna Marin, la premier finlandese finita al centro di uno scandalo nazionale dopo la pubblicazione di video nei quali la prima ministra 36enne partecipa a una festa con amici, ballando in una maniera ritenuta troppo discinta. Una questione che ha destato un certo scalpore in patria e che all'estero è stata accolta in modo divisivo, tra perbenismo e tolleranza.

A difendere la premier finlandese è stato il conduttore americano Trevor Noha, che in uno sketch del suo The Daily Show ha ironizzato sull'indignazione scatenata dai video di Marin, confrontando lo "scandalo" finlandese con quelli che hanno caratterizzato rappresentanti politici di altri paesi, tra cui l'America, sottolineando il dettaglio tutt'altro che irrilevante della differenza d'età tra Marin e la maggior parte dei leader politici internazionali:

So che la cosa può apparire strana per molti americani, ma ci sono alcuni paesi i cui leader non soffrono di osteoporosi e sì, in generale partecipano alle feste. Può sembrare anomalo, ma dovremmo essere rispettosi delle altre culture, anche perché non credo la premier finlandese abbia fatto qualcosa che gli altri leader non facciano. Quasi tutti prendono parte a delle feste e bevono ai party, l'unica differenza è che non sono giovani abbastanza da avere amici che sappiano usare il loro telefono. Avete mai visto persone anziane usare il loro telefono usando la loro telecamera? Sembrano avere l'espressione di chi ha scoperto un antico reperto archeologico e stanno cercando di decifrare cosa dicano i geroglifici. Ah aspetta… il tuo amico U-ber ti ha appena mandato un messaggio. Fa parte della storia, le nuove generazioni di leader sono giovani, sanno usare la tecnologia, poi diventeranno vecchi e andranno al potere. Quindi è probabile che un giorno una guerra potrebbe scoppiare perché qualcuno ha inviato una foto del suo pene.

Non è mancato un riferimento, sempre in chiave ironica, al caso Trump che tiene banco da due settimane, con le indagini dell'Fbi che vedono coinvolto l'ex presidente degli Stati Uniti: