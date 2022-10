Caso Memo Remigi, l’agente Di Carlo: “Pacca sul sedere innocente, Bortone come Signorini al Gf Vip” In un commento sui social (poi cancellato), Andrea Di Carlo ha commentato il caso di Memo Remigi, che in diretta a Oggi è un altro Giorno ha allungato la mano sul fondoschiena di Jessica Morlacchi e, per questo, è stato licenziato dalla Rai. Il manager del cantante ha scritto: “Una pacca sul sedere da parte di un signore come te e della tua età è stato un gesto assolutamente innocente”.

Memo Remigi è stato licenziato dalla Rai per aver palpato il fondoschiena di Jessica Morlacchi in diretta tv durante il programma Oggi è un altro Giorno. "Nessuna molestia a Jessica Morlacchi, non sono un uomo libidinoso", aveva commentato a Fanapge.it il cantante nella giornata del 27 ottobre, dopo che era scoppiato il caso, avvenuto una settimana prima. E dopo la conduttrice Serena Bortone e la stessa Jessica Morlacchi, anche il manager di Remigi, Andrea Di Carlo, è intervenuto per commentare l'accaduto.

Le parole di Andrea Di Carlo

Anche Andrea Di Carlo, manager di Memo Remigi, è intervenuto sui social per commentare il caso. In una storia pubblicata su Instagram, poi rimossa, aveva condiviso il post di scuse del cantante scrivendo: "Io sono con Memo Remigi e contro la singletudine gattina felina di Serena Bortone". L'uomo, ex fidanzato di Arisa, aveva poi pubblicato un commento in cui esprimeva la sua opinione: "Chi è senza peccato scagli la prima pietra, Serena Bortone si è calata nei panni di Alfonso Signorini di fronte a una bestemmia del Grande Fratello, una pacca sul sedere da parte di un signore come te e della tua età è stato un gesto assolutamente innocente. Ma in fondo basta che parli no?".

La spiegazione di Memo Remigi

Dopo quanto accaduto nello studio di Oggi è un altro giorno, Memo Remigi ha voluto ulteriormente chiarire l'accaduto spiegando che è stato "soltanto un gesto innocente e scherzoso" e ha poi chiesto scusa alla diretta interessata e a tutte le donne: