Carlo Lucarelli sul giallo che coinvolse il padre: "Cosa è successo in quel reparto di ematologia è un mistero" Carlo Lucarelli è stato ospite de La Confessione di Peter Gomez, dove ha raccontato anche del caso che coinvolse suo padre, il professor Guido Lucarelli, quando era a capo del reparto di ematologia di Pesaro, dove morirono per un'infezione 9 bambini. Un mistero che, ad oggi, è ancora irrisolto.

A cura di Ilaria Costabile

Carlo Lucarelli è stato ospite di Peter Gomez nella nuova stagione de La Confessione, il programma in seconda serata su Rai3, in cui lo scrittore e giallista ha parlato anche del caso che coinvolse suo padre, il dottor Guido Lucarelli, quando nel 1998 nel reparto di ematologia che dirigeva all'ospedale di Pesaro, morirono 9 bambini a causa di un'infezione da epatite b, in circostanze che, ad oggi, non sono state ancora chiarite. Il padre fu accusato e poi assolto nel 2005 per il fatto, ma sulla vicenda aleggia ancora un mistero.

Il mistero del reparto di Ematologia

Nell'intervista a Peter Gomez, Lucarelli che nella sua carriera ha raccontato non pochi misteri, ha dichiarato di essere mai riuscito a comprendere cosa fosse accaduto in quel reparto di ematologia, sebbene a distanza di qualche anno dall'accaduto, fu lui stesso ad ipotizzare chi potesse aver contribuito alla diffusione del virus dell'epatite b che causò la morte di nove bambini, un infermiere, che accusò lo scrittore di diffamazione, accusa dalla quale fu assolto nel 2010. Intanto, nel 2005, la Corte d'Appello di Perugia ha assolto il professore Guido Lucarelli dall'accusa di omicidio colposo, pur non risolvendo mai quello che è rimasto un enigma, a questo proposito lo scrittore ha dichiarato:

Parliamo di un ospedale d’élite dove lavora l’inventore del trapianto di midollo. Ma proprio in quell’ospedale meraviglioso, dove non è mai avvenuto niente, le persone a un certo punto si ammalano per una trasfusione che viene da un paziente. Cos’è successo? Si parla di sperimentazione, si parla di malasanità, poi si fa avanti l’idea del sabotaggio per un rancore nei confronti dell’ospedale e di mio padre.

Carlo Lucarelli sulla morte dell'infermiere che avrebbe contaminato il sangue dei pazienti

Tante, infatti, furono le ipotesi avanzate in quegli anni di ricerche e indagini, ma il mistero non si è mai davvero risolto. L'uomo che Lucarelli nominò nella famosa intervista rilasciata a Giovanni Minoli nel 2004, l'infermiere che avrebbe contaminato il sangue appositamente per screditare l'ospedale e il reparto, si è poi tolto la vita e Lucarelli ha dichiarato:

È una vittima anche lui. Quando ho saputo che si era tolto la vita ci sono rimasto male, mi è dispiaciuto. Non so se c’entra lui, se è stato lui. Sarebbe stato importante saperlo. Altrimenti i misteri restano misteri