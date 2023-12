Caos al GF nella notte di Natale: “Garibaldi ha tirato un pugno al muro, si è spaccato una mano”

Foto per gentile concessione di Endemol Shine Italy

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su

Caos al Grande Fratello nella notte di Natale. Stando ad alcuni video che circolano sui social e che riportano le conversazioni tra gli inquilini, Giuseppe Garibaldi avrebbe tirato un pugno contro il muro dopo essere stato definito un "burattinaio". Il concorrente avrebbe perso la pazienza e reagito in modo violento.

Stando ai racconti degli inquilini, a far perdere la pazienza a Garibaldi sarebbe stata una frase di Beatrice Luzzi, che l'ha definito un "burattinaio", vale a dire un giocatore che nella Casa muove i fili degli altri concorrenti. Non si tratta però di un pensiero nato dall'attrice, quanto di una confessione ricevuta durante una conversazione con Marco Maddaloni. È infatti il judoka a sostenere che Garibaldi sia il concorrente che muove le dinamiche:

Non sbaglio mai, ho troppo intuito. È lui il vero giocatore segreto, muove i fili anche di Letizia e Paolo, di Fiorda e Rosy. Non i nostri, a noi vogliono bene da fuori, siamo esterni a questo

Beatrice Luzzi ha riferito a Garibaldi quanto scoperto da Maddaloni, ma il concorrente avrebbe perso la pazienza e tirato un pugno contro il muro, spaccandosi una mano. La mattina seguente, l'attrice ha parlato con Fiordaliso dell'accaduto nella notte di Natale, quando tutti avevano bevuto qualche bicchiere:

Mirko torna al GF per riabbracciare Perla che scoppia in lacrime: "Mi sei mancato"

Gli ho dato un informazione, mettiamo le cose come stanno. Magati l'ho detto nel modo sbagliato, ma gliel'ho solo riportata, anzi, deve ringraziarmi perché l'ho detta. Quando beve, se gli dici una cosa la prende in un modo, altrimenti in un altro.