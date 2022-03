Caos a Uomini e Donne, Tina sbotta contro Ida mentre Armando e Alessandro litigano furiosamente Nella puntata di Uomini e Donne oggi è scoppiato il caos in studio: Tina Cipollari sbotta contro Ida, scoppia un durissimo scontro anche tra Armando e Alessandro.

A cura di Gaia Martino

Nella puntata di Uomini e Donne oggi il momento di Ida Platano al centro dello studio con il suo Cavaliere Alessandro si è trasformato in un grande caos. La conoscenza tra i due del Trono Over non prosegue lineare, la Dama non sembra essere pienamente convinta e tra i motivi principali c'è la lontananza, vivendo lei a Brescia e lui a Salerno. Alessandro aveva il desiderio di trascorrere un sabato sera con lei ma impossibilitato dal raggiungerla nella sua città, le aveva proposto di incontrarsi a Milano. "Ma io vivo a Brescia, non posso organizzarmi così facilmente" ha motivato la Dama in studio, dando inizio ad una discussione che ha fatto intervenire anche l'opinionista Tina Cipollari, poi Armando Incarnato.

Tina Cipollari contro Ida

Tina Cipollari non ha apprezzato il comportamento di Ida Platano che si è rifiutata di incontrare Alessandro a Milano e le ha ricordato che quando stava con Riccardo Guarnieri lei non aveva problemi a viaggiare in auto, anche in piena notte, per raggiungerlo in Puglia. "Quindi la famiglia esiste quando fa comodo a voi? Era esattamente come ora, tanto la storia con lui non l'avrai mai perché con questo carattere non puoi avere nessuno. Un'altra settimana e ti manda a fanc***. Ogni volta ne hai una, ma che andate cercando?" ha sbottato l'opinionista. "Con Riccardo la storia era diversa, non posso già far conoscere mio figlio ad Alessandro" ha spiegato Ida.

Armando attacca Alessandro

"Alessandro ma tu che parti da Salerno, perché vuoi fermarti per forza a Milano? A Milano c'è la movida e ti vuoi portare Ida? Che ti cambia Milano e Brescia?" ha chiesto Armando, facendo sbottare il Cavaliere di Salerno che ha subito replicato: "Ma non è un tuo problema, abbassa la voce". A quel punto i toni si sono accesi particolarmente. Armando ha alzato la voce – "La mia domanda ti brucia, non ti sbattere" – facendo infuriare il conoscente di Ida.

Pagliaccio, sei un pagliaccio e stai al posto tuo. Perché devo parlare con lui?

Armando pensa che lui stia utilizzando l'immagine di Ida e così l'ha accusato: "Sei un finto buono". "Non sono buono, non ho mai detto di esserlo" ha risposto Alessandro alzando la voce, "Imparati a fare l'uomo" ha continuato Armando. A quel punto è intervenuta di nuovo Tina Cipollari che ha sbottato ancora la Platano urlandole: