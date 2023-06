Cambio della guardia a Mediaset: Caduta Libera al posto di Avanti un altro Da lunedì 12 giugno, “Avanti un altro!” passa il testimone del preserale di Canale 5 alle nuove puntate di “Caduta libera”. Il game show di Paolo Bonolis lascia il posto a quello di Gerry Scotti.

Arriva il classico avvicendamento tra game show del preserale Mediaset. È il cambio della guardia più noto e classico di Canale 5. Quando arriva l'estate, si riposa "Avanti un altro!" e si mette in mondo "Caduta Libera". Dal 12 giugno, infatti, il game show condotto da Paolo Bonolis lascia il testimone a quello condotto da Gerry Scotti. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla nuova edizione del game show di Canale 5.

Le nuove puntate di Caduta Libera

Le nuove puntate di "Caduta Libera" promettono anche per tutta l'estate del 2023 una grande compagnia e, soprattutto, grandi ascolti. Anche "Avanti un altro!" ha rappresentato come sempre una garanzia. In un comunicato stampa, Mediaset fa sapere che il game-show ideato e condotto da Paolo Bonolis, giunto quindi alla sua 12esima edizione contrassegnata da grandi ascolti e la leadership sul pubblico attivo, si avvicenda con il quiz cult condotto da un altro fuoriclasse della scuderia Mediaset, Gerry Scotti. La data è da segnare al calendario: 12 giugno. Caduta Libera va in onda dal 4 maggio 2015. Da allora, 1035 puntate più 9 puntate speciali in prima serata sempre con Gerry Scotti al timone e picchi di audience che hanno raggiunto il 20.07%.

La soddisfazione del direttore di Rete Giancarlo Scheri

Giancarlo Scheri, il direttore di Rete, ha sottolineato con soddisfazione i risultati del game show uscente, dando il bentornato a quello entrante: “Avanti un altro!” saluta l’ammiraglia Mediaset, che cede lo scettro del preserale a “Caduta Libera”. Ancora grazie al grande Paolo Bonolis, a Luca Laurenti e ai team Endemol Shine Italy, SDL2005, e Mediaset, per i brillanti risultati ottenuti. Canale 5 dà quindi il bentornato al game-show che coniuga cultura generale e suspence: alle oltre 1.000 puntate andate in onda fino ad ora, se ne aggiungeranno altre condotte dall’amatissimo Gerry Scotti. Buon lavoro e in bocca al lupo a tutti!".